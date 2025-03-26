Χαραγμένη στη μνήμη του Αλεσάντρο Νέστα έχει μείνει ασφαλώς η ήττα στον τελικό του Champions League από τη Λίβερπουλ το 2005, αλλά και οι μήνες που ακολούθησαν. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο θρυλικός στόπερ της Μίλαν περιέγραψε παραστατικά το πώς έζησαν τα αποδυτήρια των «ροσονέρι» εκείνο το διάστημα.

«Πιστεύαμε στο πρώτο ημίχρονο ότι μπορούμε να τους διαλύσουμε, ήμασταν καυτοί, αλλά… κρυώσαμε. Αν πανηγυρίσαμε στα αποδυτήρια; Όχι! Ένας ηλίθιος από την άλλη ομάδα τα έλεγε αυτά. Δεν ξέρω καν το όνομά του. Ξέραμε ότι ήμασταν πολύ μακριά ακόμα. Ξέρεις ποιος τους κράτησε; Ο Τζέραρντ. Ήταν παντού, είναι ένα κτήνος. Στο δεύτερο ημίχρονο δεχθήκαμε ένα γκολ, δεν καταλάβαμε το πώς δεχθήκαμε το δεύτερο γκολ. Στο 3-3 ξεκινήσαμε ξανά, ο Ντούντεκ έκανε μία συγκλονιστική απόκρουση, που δεν ξέρω πώς την έκανε. Ο Σέβα σούταρε από ένα μέτρο απόσταση, σήκωσε το χέρι του και η μπάλα πήγε στα ύψη. Μετά πήγαμε στα πέναλτι και χάσαμε. Όλα πήγαν στραβά. Εκτέλεσα ένα πέναλτι στο Σούπερ Καπ και σκόραρα κόντρα στον Τζιτζιόνε. Μετά από αυτό δεν με εμπιστευόντουσαν πια. Όταν πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη προσφέρθηκα να εκτελέσω ξανά, αλλά ο προπονητής δεν με άφησε να το σουτάρω», είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Στα αποδυτήρια κανείς δεν μίλησε, κανείς δεν τολμούσε. Ήμασταν με τις οικογένειές μας, πήγαμε να φάμε και επικρατούσε σιωπή… Ήμασταν όλοι νεκροί. Ο Ρίνο ήθελε να φύγει το καλοκαίρι, αλλά ο Γκαλιάνι. Ούτως ή άλλως ήμασταν όλοι σε κατάθλιψη. Σε όλη τη διάρκεια ήμασταν του καλοκαιριού για εκείνο το μισό δευτερόλεπτο που ανοίγεις τα μάτια σου όταν ξυπνάς έλεγα: «Δεν είναι δυνατόν, έλα δεν είναι αλήθεια». Ήμασταν ένα ισχυρό γκρουπ Ιταλών, είπαμε στον εαυτό μας ότι δεν πρέπει να τελειώσει έτσι. Ο Μαλντίνι είπε τις πιο σωστές λέξεις, χωρίς να μιλήσει πολύ: «Ας σηκώσουμε τα μανίκια, ξεκινάμε ξανά». Ο Ρίνο ήταν… νεκρός, πρέπει να αυτομαστιγώθηκε όλο το καλοκαίρι. Ήταν άσχημα. Στο τέλος όμως επαναφορτίστηκε. Αυτός μας έδωσε τη συμβουλή. Έδωσε δύο κλωτσιές και ξεκίνησε η προπόνηση. Είχε δίκιο και σε αυτήν την περίπτωση. Πάολο, Ρίνο, Αντρέα, Άμπρο είχαν δίκιο και ξεκινήσαμε ξανά».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.