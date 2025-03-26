Πρέλεβιτς: Θυμήθηκε τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έχει απόψε Τετάρτη... ραντεβού με την ιστορία, αφού υποδέχεται τη Σολέ, στην κατάμεστη PAOK Sports Arena, στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το FIBA Europe Cup (20:15, ΕΡΤ 3).



Η ημέρα του αγώνα είναι πολύ συμβολική για τον «δικέφαλο του βορρά». Η 26η Μαρτίου είναι αποθηκευμένη στην ιστορία του για την κατάκτηση το 1991 του Κυπέλλου Κυπελλούχων, στη Γενεύη, κόντρα στην ισπανική Σαραγόσα. Του πρώτου δηλαδή ευρωπαϊκού τίτλου του συλλόγου!\



Αυτό ακριβώς θυμήθηκε και ο σπουδαίος Μπάνε Πρέλεβιτς, που έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω social media για την ιστορική αυτή μέρα, δίνοντας και το σύνθημα για τον επόμενο τίτλο του ΠΑΟΚ, ενόψει και της αναμέτρησης με τη Σολέ.



«26/3/1991 Γενεύη. Ο πρώτος μας ευρωπαϊκός τίτλος. Πάμε για τον επόμενο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας», έγραψε συγκεκριμένα ο Πρέλεβιτς στον προσωπικό του λογαρισμό στο Facebook, ανεβάζοντας και μερικές φωτογραφίες από την ιστορική κούπα στη Σαραγόσα.

