Προανήγγειλε... Παναθηναϊκό ο Σορτς: «Ίσως το τελευταίο μου ματς στο Παρίσι, δεν είναι μυστικό...»

Η Παρί ετοιμάζεται για... φιέστα, αφού προηγείται 2-0 επί της Μονακό και απέχει μία νίκη από το πρώτο γαλλικό πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Πρωταγωνιστής σε αυτή τη σειρά, αλλά και σε ολόκληρη τη σεζόν των Παριζιάνων, είναι ο Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος είναι κλεισμένος από τον Παναθηναϊκό, προανήγγειλε ουσιαστικά την αποχώρησή του από τον γαλλικό σύλλογο, μετά τον δεύτερο τελικό κόντρα στους Μονεγάσκους.

«Δεν είναι μυστικό, αλλά αυτό πιθανώς να είναι το τελευταίο μου παιχνίδι στο Παρίσι με την φανέλα της Παρί. Το τρίτο παιχνίδι με τη Μονακό, θα είναι το δυσκολότερο παιχνίδι που έχουμε δώσει σε όλη τη σεζόν, δεν μπορώ να έχω πολλά συναισθήματα για αυτό, με τις όλες συνθήκες που υπάρχουν», είπε αναλυτικά ο Σορτς στη συνέντευξη Τύπου.

Yπενθυμίζουμε ότι ο 28χρονος γκαρντ έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο έχει επιβεβαιωθεί και από τον ίδιο τον Εργκίν Αταμάν σε συνέντευξή που έδωσε στην Τουρκία.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.