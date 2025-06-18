Γνωστές έγιναν οι διοργανώσεις στις οποίες θα αγωνιστούν την επόμενη σεζόν οι 10 συνολικά ελληνικές ομάδες στο βόλεϊ, τόσο σε άνδρες, όσο και σε γυναίκες.

Ξεκινάμε λοιπόν από τον Ολυμπιακό του οποίου και τα δυο τμήματα θα αγωνιστούν στο CEV Champions League. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός στους άνδρες, μπορεί αρχικά να έκανε σκέψεις για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ωστόσο αυτό, όπως είχαμε προαναγγείλει και μέσω του sport-fm.gr, ήταν σχεδόν απίθανο να συμβεί λόγω της έδρας. Έτσι οι πρωταθλητές Ελλάδας, εν τέλει προχώρησαν στη λύση του CEV Cup, ενώ για μια ακόμη χρονιά οι γυναίκες του «τριφυλλιού» θα παίξουν στο Challenge Cup.

Συνεχίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Στα 100 του χρόνια ο «δικέφαλος» θέλει να πανηγυρίσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή διάκριση και για αυτόν τον λόγο ενισχύεται σημαντικά τόσο στο τμήμα των ανδρών, όσο και των γυναικών. Στους άνδρες λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί στο Challenge Cup, ενώ αντίθετα στις γυναίκες προτιμήθηκε το CEV Cup.

Ο Φοίνικας Σύρου επιστρέφει στην Ευρώπη και θα παίξει στο Challenge Cup, ο Μίλωνας θα παραμείνει στο CEV Cup, ενώ θυμίζουμε ότι ο ΟΦΗ θα κάνει ντεμπούτο στα ευρωπαϊκά σαλόνια στο Βαλκανικό Κύπελλο.

Τέλος στις γυναίκες ο ΑΟ Θήρας και ο Πανιώνιος θα αγωνιστούν στο Challenge Cup.

Στις γυναίκες, δήλωσαν συμμετοχή:

Champions League: Ολυμπιακός

CEV Cup: ΠΑΟΚ

Challenge Cup: Παναθηναϊκός , Πανιώνιος, AO Θήρας

Στους άνδρες, τα σωματεία που δήλωσαν συμμετοχή είναι τα εξής:

Champions League: Ολυμπιακός

CEV CUP: Παναθηναϊκός, Μίλων

Challenge Cup: ΠΑΟΚ, Φοίνικας Σύρου

