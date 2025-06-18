Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της νέας σεζόν ξεκίνησε και επίσημα για την ΑΕΚ και τον Άρη. Η σημερινή κλήρωση του 2ου προκριματικού γύρου του Conference League στη Νιόν έφερε στο φως τους πρώτους αντιπάλους των δύο ελληνικών ομάδων, που ετοιμάζονται να ριχτούν στη μάχη της Ευρώπης, με στόχο την πρόκριση, φυσικά, στη League Phase της διοργάνωσης.

Η κλήρωση, ωστόσο, δεδομένα δεν χαμογέλασε στην ΑΕΚ -ήδη απ' όταν έμαθε το πρωί της Τετάρτης το υπογκρούπ της. Και αυτό, καθώς η κλήρωση τη φέρνει αντιμέτωπη με τον ηττημένο από το Europa League του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας-Χάποελ Μπερ Σεβά. Προφανώς και καμία από τις δύο ομάδες δεν αποτελεί φόβητρο, αλλά η κλήρωση με Βούλγαρους ή Ισραηλινούς μόνο εύκολη δεν μπορεί να θεωρηθεί, ειδικά για τέλη Ιουλίου, όταν η ομάδα θα βρίσκεται ακόμα σε φάση προετοιμασίας. Ο αντίπαλος της Ένωσης θα γίνει οριστικά γνωστός στις 17 Ιουλίου, όταν και θα ολοκληρωθεί η μεταξύ τους μονομαχία για τον 1ο προκριματικό γύρο του Europa.

Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου στην OPAP Arena, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 31 Ιουλίου. Σε περίπτωση, δε, που αποκλειστεί η ομάδα από το Ισραήλ, αναμένεται με ενδιαφέρον το πού θα διεξαχθεί το εκτός έδρας ματς, καθώς η UEFA ενδέχεται να λάβει ειδικά μέτρα λόγω της κατάστασης στην περιοχή.

Κόντρα στην «πρωτάρα» Αζάρ ο Άρης

Ο Άρης, αντίθετα, που επίσης έμαθε τον αντίπαλό του για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League, είχε πιο βατή κλήρωση, που τον φέρνει αντιμέτωπο με την Αράζ Ναχτσιβάν από το Αζερμπαϊτζάν.

Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Ιουλίου εκτός έδρας, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 31 Ιουλίου στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι ακριβείς ώρες των αναμετρήσεων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα από την UEFA.

Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Αράζ, που συμμετέχει σε διοργάνωση της UEFA. Πρόκειται για έναν σύλλογο με έδρα την αυτόνομη περιοχή του Ναχτσιβάν, που ιδρύθηκε το 1967 και μετρά 58 χρόνια ζωής. Στο φετινό πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν, η Αράζ τερμάτισε στην 3η θέση, πίσω από την πρωταθλήτρια Καραμπάχ (με διαφορά 31 βαθμών) και τη Ζίρα (16 βαθμοί διαφορά). Το γήπεδό της, ονόματι «Λιβ Μπονά Ντέα Αρίνα», χωρητικότητας 6.500 θεατών, είναι ένα… στολίδι για το μέγεθος τόσο του σταδίου όσο και του συλλόγου.

Στον πάγκο της βρίσκεται από πέρυσι ο Ελμάρ Μπακσίεφ, ενώ η συνολική χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ ανέρχεται στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Πιο πολύτιμος παίκτης της είναι ο Φελίπε Σάντος, αριστερός εξτρέμ, με αξία 900.000 ευρώ.

Θυμίζουμε και οι δύο ελληνικές ομάδες καλούνται να περάσουν τρεις γύρους -τον 2ο και 3ο προκριματικό, καθώς και τα play-offs- για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης. Ο αποκλεισμός σε οποιοδήποτε στάδιο σημαίνει και πρόωρο ευρωπαϊκό τέλος.

