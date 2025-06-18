Λογαριασμός
«Πρόταση της ΑΕΚ στη Μόντσα για τον Μπιριντέλι»

Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η ΑΕΚ φέρεται να έχει καταθέσει πρόταση στην Μόντσα για την απόκτηση του 25χρονου Ιταλού δεξιού μπακ, Σαμουέλε Μπιριντέλι

Μπιριντέλι

Εδώ και αρκετό καιρό, η ΑΕΚ τρέχει τον μεταγραφικό της σχεδιασμό, με την «Ένωση» να μαθαίνει σήμερα το πρωί τους πιθανούς αντιπάλους της στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sportitalia», οι «κιτρινόμαυροι» φέρονται να ενδιαφέρονται ζεστά για την περίπτωση του Σαμουέλε Μπιριντέλι της Μόντσα.

Όπως τονίζεται στο εν λόγω ρεπορτάζ, η ΑΕΚ, όχι μόνο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον 25χρονο Ιταλό δεξιό μπακ, αλλά, φαίνεται πως έχει καταθέσει πρόταση στην Μόντσα για την αγορά του ποδοσφαιριστή.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο νεαρός αμυντικός μέτρησε 23 συμμετοχές με τρία γκολ σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, την ώρα όπου η ομάδα του γνώρισε τον υποβιβασμό στη Serie B.

ΑΕΚ Μόντσα ποδόσφαιρο
