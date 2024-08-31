Ο Παναθηναϊκός μπήκε στη league phase του Conference League χάρη στη μεγάλη πρόκριση εις βάρος της Λανς, με την ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο να έχει καλές πιθανότητες διάκρισης στη διοργάνωση.

Μάλιστα, η σελίδα Football Rankings αναφέρει πως η πρόκριση έστω στα playoffs είναι ουσιαστικά δεδομένη, με τον αλγόριθμο Elo να δίνει 98,6% στην παρουσία του «τριφυλλιού» στην 24άδα.

Μάλιστα, οι «πράσινοι» είναι πολύ ψηλά και αναφορικά με την οκτάδα, καθώς έχουν 56,1% πιθανότητες να μπουν εκεί - ο τέταρτος μεγαλύτερος αριθμός μετά τις Τσέλσι, Μπέτις και Φιορεντίνα.

