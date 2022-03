Αποκλειστικό ρεπορτάζ στο οποίο αποκαλύπτει την απόφαση του Ρόμαν Αμπράμοβιτς να αποχωρήσει από την Τσέλσι, αλλά έναντι αντίτιμου της τάξης των τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών, φιλοξενεί σήμερα η σήμερα (02/03) η «Daily Telegraph»!



Όπως σημειώνει η αγγλική εφημερίδα, ο Ελβετός δισεκατομμυριούχος Χανς Γιόργκ Βις έχει ήδη κάνει προσέγγιση για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των «μπλε» άμεσα...



Ενώ, εμπορική τράπεζα με έδρα την Αμερική, έχει ήδη έρθει σε επαφή με τον υποψήφιο αγοραστή, υποστηρίζοντας ότι είναι επικεφαλής της διαδικασίας πώλησης της Τσέλσι.



Παράλληλα, παρότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν ενημερωθεί ότι η τιμή πώλησης των Λονδρέζων έχει οριστεί στα τέσσερα δισεκατομμύρια λίρες, υπάρχει η αίσθηση πως οι προσφορές θα κινηθούν στο μισό ποσό.

