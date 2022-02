Σκληρά -ποδοσφαιρικά- μέτρα κατά της Ρωσίας λαμβάνει η FIFA ως προς απάντηση της εισβολής στην Ουκρανία!



Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το «AFP», η Παγκόσμια Ομοσπονδία αποφάσισε να απαγορεύσει τον εθνικό ύμνο και τη σημαία της Ρωσίας από τους διεθνείς της αγώνες. Μια εξέλιξη, η οποία πιθανώς να επηρεάζει και τη συμμετοχή της Ρωσίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 (παίζει μπαράζ με την Πολωνία).

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον «Intepedent», η Παγκόσμια Ομοσπονδία νιώθει ισχυρή πίεση από τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, που ζητούν ανεπίσημα, για την ώρα, να αποβληθεί η Ρωσία από το Μουντιάλ και μάλιστα άμεσα, με την FA να είναι μία από αυτές. Ενώ, την Παρασκευή (25/2) η UEFA ανακοίνωσε την αλλαγή της έδρας του φετινού τελικού του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Παρίσι και στο «Stade de France» αντί της Αγίας Πετρούπολης που ήταν αρχικά προγραμματισμένος.

#BREAKING Russian military gains in Ukraine will not be recognised: G7 pic.twitter.com/lr2OLiLbCV