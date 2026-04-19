Premier League: Η Μάντσεστερ Σίτι 2-1 την Άρσεναλ και το πρωτάθλημα στην Αγγλία πήρε φωτιά

Οι «πολίτες» νίκησαν τους «κανονιέρηδες», μείωσαν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς, έχουν και ματς λιγότερο και ξαφνικά το ενδιαφέρον εκτινάσσεται 

Σίτι Άρσεναλ

Το εύκολο πρωτάθλημα που ήθελε και νόμιζαν πολλοί ότι θα πάρει η Άρσεναλ, δεν υφίσταται πλέον ως σενάριο. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 τους Λονδρέζους και ξαφνικά πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε, ο Γκουαρδιόλα μπορεί να κλέψει το πρωτάθλημα από τον φίλο του τον Αρτέτα, αρκεί η ομάδα του να κάνει έξι νίκες σε ισάριθμα ματς (καθώς η Σίτι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο). 

O Τσέρκι έκανε το 1-0 στο 16' μετά από λάθος του Ντοναρούμα, ισοφάρισε αμέσως ο Χάβερτς, αλλά ο ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό Χάαλαντ έκανε το 2-1 στο 65' και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη, που αλλάζει τα δεδομένα στο αγγλικό πρωτάθλημα. 

Τα εναπομείναντα παιχνίδια της Άρσεναλ:

25/04 Άρσεναλ – Νιούκαστλ
02/05 Άρσεναλ – Φούλαμ
10/05 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
17/05 Άρσεναλ – Μπέρνλι
24/05 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ

Τα εναπομείναντα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι:

22/04 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
04/05 Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
09/05 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
17/05 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
22/05 Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Πάλας
24/05 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα
 

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Άρσεναλ Μάντσεστερ Σίτι Premier League
