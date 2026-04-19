Το εύκολο πρωτάθλημα που ήθελε και νόμιζαν πολλοί ότι θα πάρει η Άρσεναλ, δεν υφίσταται πλέον ως σενάριο. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 τους Λονδρέζους και ξαφνικά πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε, ο Γκουαρδιόλα μπορεί να κλέψει το πρωτάθλημα από τον φίλο του τον Αρτέτα, αρκεί η ομάδα του να κάνει έξι νίκες σε ισάριθμα ματς (καθώς η Σίτι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο).

O Τσέρκι έκανε το 1-0 στο 16' μετά από λάθος του Ντοναρούμα, ισοφάρισε αμέσως ο Χάβερτς, αλλά ο ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό Χάαλαντ έκανε το 2-1 στο 65' και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη, που αλλάζει τα δεδομένα στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Τα εναπομείναντα παιχνίδια της Άρσεναλ:

25/04 Άρσεναλ – Νιούκαστλ

02/05 Άρσεναλ – Φούλαμ

10/05 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

17/05 Άρσεναλ – Μπέρνλι

24/05 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ

Τα εναπομείναντα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι:

22/04 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι

04/05 Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι

09/05 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ

17/05 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι

22/05 Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Πάλας

24/05 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα



