Το εύκολο πρωτάθλημα που ήθελε και νόμιζαν πολλοί ότι θα πάρει η Άρσεναλ, δεν υφίσταται πλέον ως σενάριο. Η Μάντσεστερ Σίτι νίκησε 2-1 τους Λονδρέζους και ξαφνικά πέντε αγωνιστικές πριν από το φινάλε, ο Γκουαρδιόλα μπορεί να κλέψει το πρωτάθλημα από τον φίλο του τον Αρτέτα, αρκεί η ομάδα του να κάνει έξι νίκες σε ισάριθμα ματς (καθώς η Σίτι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο).
O Τσέρκι έκανε το 1-0 στο 16' μετά από λάθος του Ντοναρούμα, ισοφάρισε αμέσως ο Χάβερτς, αλλά ο ανεβασμένος τον τελευταίο καιρό Χάαλαντ έκανε το 2-1 στο 65' και χάρισε στην ομάδα του τη νίκη, που αλλάζει τα δεδομένα στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Τα εναπομείναντα παιχνίδια της Άρσεναλ:
25/04 Άρσεναλ – Νιούκαστλ
02/05 Άρσεναλ – Φούλαμ
10/05 Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ
17/05 Άρσεναλ – Μπέρνλι
24/05 Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ
Τα εναπομείναντα παιχνίδια της Μάντσεστερ Σίτι:
22/04 Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι
04/05 Έβερτον – Μάντσεστερ Σίτι
09/05 Μάντσεστερ Σίτι – Μπρέντφορντ
17/05 Μπόρνμουθ – Μάντσεστερ Σίτι
22/05 Μάντσεστερ Σίτι - Κρίσταλ Πάλας
24/05 Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.