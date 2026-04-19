Το απόγευμα της Κυριακής (19/04) ο Ολυμπιακός διεύρυνε το αήττητο σερί του στη φετινή Stoiximan GBL, επικρατώντας με σκορ 92-81 του Άρη στο ΣΕΦ για την 25η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Μετά το τέλος του αγώνα ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να απαντήσει σε σχετική ερώτηση για το ενδεχόμενο οι «ερυθρόλευκοι» να αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό είτε στα playoffs, είτε στον τελικό της Ευρωλίγκας, με τον προπονητή των Πειραιωτών να ξεκαθαρίζει πως όποιος βρεθεί στον δρόμο της ομάδας, τότε εκείνος και οι παίκτες του θα κάνουν το καλύτερο δυνατό.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Παρότι κάναμε κάποια παιδαρειώδη λάθη και χάναμε διαφορές το ανεβάζαμε αμέσως. Ακόμα και στο τέλος κάναμε κάθος, διαβάσαμε λάθος την άμυνα του Άρη, αλλά το ότι κερδίσαμε, ευχαριστήθηκε ο κόσμος. Ήταν ένα ματς όμορφο επιθετικά».

Για τον Ταϊρίκ Τζόουνς: «Πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το θέμα της τιμωρίας του, εφόσον έχουμε παιχνίδι πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε να βρει λίγο ρυθμό ενόψει των παιχνιδιών των play-offs. Παίζουμε Τρίτη μετά, αλλά δεν είναι στο χέρι μας».



Για την πρώτη θέση στην Ευρωλίγκα: «Περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλός μας, θεωρούμε όποιος και να είναι θα είναι πολύ δυνατή ομάδα και πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί στη Euroleague, δεν σου χαρίζεται τίποτα. Πρέπει να ματώσεις, να ιδρώσεις πολύ, να συγκεντρωθείς, να δεις τα παιχνίδια σαν μια μεγάλη πρόκληση. Και φυσικά επειδή είμαστε πολύ φιλόδοξοι να ανταποκριθούμε στις φιλοδοξίες τις δικές μας και του κόσμου».

Για το γεγονός ότι δεν ξέρει αντίπαλο ο Ολυμπιακός, πόσο εύκολο είναι να προετοιμαστεί: «Ότι απάντηση και να δώσω είναι σωστή. Αν μείνεις έξω, αν δεν έχεις παιχνίδια επίσημα, αν δεν έχεις ρυθμό, μετά προετοιμάζεσαι. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Αν έχεις θετική σκέψη, σε κάθε περίπτωση αυτό που παίρνεις, πρέπει να το κάνεις θετική σκέψη και να προχωρήσεις».

Για το αν θα ήθελε τον Παναθηναϊκό ως αντίπαλο στα playoffs της Ευρωλίγκας ή στον τελικό: «Εδώ στην Ελλάδα, νομίζουν ότι τα πάντα περιστρέφονται γύρω μας, στον μικρόκοσμό μας, ότι τα πάντα είναι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Εδώ μιλάμε για 20 ομάδες που παίξανε στη EuroLeague τόσες αγωνιστικές και όλες οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός φυσικά, αξίζουν να είναι εδώ. Όποιος και να είναι αντίπαλός μας θα είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνεται, όσο πιο επαγγελματίες να παλέψουμε για την ομάδα μας. Δεν έχει σημασία ποιον θέλουμε, ποιον προτιμάμε, ποιον δεν προτιμάμε. Αν ήταν να προτιμήσουμε κάποιον θα κοιτάγαμε να χάσουμε κανά ματς. Επειδή δεν το έχουμε κάνει ποτέ και ούτε θα το κάνουμε, όποιος και να έρθει, θα το σεβαστούμε και θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε».

Πηγή: skai.gr

