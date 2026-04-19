Βγαλμένη από τα όνειρα των φιλάθλων της, η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ στην κατάμεστη Allwyn Arena, χωρίς ίχνος κούρασης από το ματς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, ίσως με την καλύτερη φετινή της απόδοση στο πρωτάθλημα. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι φιλοξενούμενοι έδειχναν να πατάνε καλύτερα, κυριάρχησε απόλυτα, έπαιξε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο ως το φινάλε και απομακρύνθηκε οκτώ βαθμούς από την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Οι «κιτρινόμαυροι» περιμένουν, τώρα, το αποψινό ματς Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για να δουν ποια θα είναι η διαφορά τους από τον Ολυμπιακό μετά το τέλος της δεύτερης αγωνιστικής των playoffs.

Σχηματισμός 4-4-2 για την ΑΕΚ από τον Μάρκο Νίκολιτς που προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με τη ρεβάνς κόντρα στη Ράγιο Βαγεκάνο. Στην εστία ο Στρακόσα, με δίδυμο κεντρικών αμυντικών τους Μουκουντί και Ρέλβας, με τον Ρότα στο δεξί άκρο της άμυνας και τον Πένραις στο αριστερό. Στα χαφ οι Πινέδα και Μαρίν, με τον Περέιρα (αριστερά) και τον Γκατσίνοβιτς (δεξιά) να κινούνται τόσο εσωτερικά μπροστά τους όσο και στα άκρα, ενώ δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης οι Ζίνι και Βάργκα.

Διάταξη 4-2-3-1 από τον Ραζβάν Λουτσέσκου για τον ΠΑΟΚ. Στο τέρμα ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Δίδυμο στη μεσαία γραμμή οι Οζντόεφ και Ζαφείρης, με τον Χατσίδη στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής, ενώ στην αριστερή ήταν ο Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας σε ρόλο 10αριού, με τον Γερεμέγεφ σε θέση σέντερ φορ.

Το ματς:

Η ΑΕΚ με τη στήριξή του κόσμου της ήθελε να κάνει δυναμικό ξεκίνημα στο ντέρμπι και είχε στο 4’ την πρώτη καλή στιγμή όταν ο Ζίνι πάτησε περιοχή και έκανε το παράλληλο γύρισμα στον Πινέδα, του οποίου το πλασέ έδιωξε σε κόρνερ ο Τσιφτσής. Ο ΠΑΟΚ μετά το πρώτο δεκάλεπτο προσπάθησε να προσεγγίσει με αξιώσεις την περιοχή της Ένωσης, με τον Τάισον στο 12’ να κάνει ωραία ενέργεια σπάζοντας στον Χατσίδη, που έκανε όμως κακό τελείωμα και είδε την μπάλα να φεύγει ψηλά άουτ.

Στο 19' η Ένωση έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία με τον Τσιφτσή να λέει «όχι» στο τελείωμα του Ζίνι και στη συνέχεια στην προβολή του Βάργκα, με τους παίκτες του «δικεφάλου» να έχουν την πάνω χέρι και την πρωτοβουλία των κινήσεων στο ντέρμπι, δημιουργώντας προβλήματα στην άμυνα των «ασπρόμαυρων». Έτσι, η ΑΕΚ μετουσίωσε σε γκολ την ανωτερότητά της στο 36' όταν ο Περέιρα έκανε ένα γλυκό, επικίνδυνο γέμισμα και ο Κετζιόρα άθελά του έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς από εκείνο το σημείο και μετά... κατασκήνωσαν στην περιοχή του ΠΑΟΚ, που αδυνατούσε να σταματήσει τον φρενήρη ρυθμό των γηπεδούχων και να ισορροπήσει την εικόνα του ντέρμπι. Αμέσως μετά το γκολ (38') ο Βάργκα έσπασε ωραία στον Περέιρα, αλλά το πλασέ του Αργεντινού δεν απείλησε την εστία του Τσιφτσή, ενώ στο 41' ο Γκατσίνοβιτς κατέβασε την μπάλα στην περιοχή και υποχρέωσε τον Λόβρεν σε καίριο κόψιμο πριν ο Σέρβος εκτελέσει.

Στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους η ΑΕΚ κέρδιζε το ένα κόρνερ μετά το άλλο χωρίς όμως να επωφεληθεί με μία καλή ευκαιρία και στο 45' βρήκε και ένα δεύτερο τέρμα το οποίο όμως δεν μέτρησε αφού ο Ζίνι είχε κάνει επιθετικό φάουλ στον Τσιφτσή. Έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να είναι ξεκάθαρα ανώτερη και να έχει δίκαια το προβάδισμα στο σκορ.

Χωρίς ποιοτική ευκαιρία το πρώτο τέταρτο του δευτέρου μέρους, με τους Νίκολιτς και Λουτσέσκου να προχωρούν σε αλλαγές προσώπων από νωρίς. Μετά την μία ώρα παιχνιδιού η ΑΕΚ άρχισε να γίνει πιεστική και στο 63’ έχασε τεράστια ευκαιρία για ένα δεύτερο γκολ: ο Βάργκα έβαλε τετ α τετ τον Ζίνι, ο οποίος νικήθηκε από τον Τσιφτσή αλλά το διώξιμό του δεν ήταν καλό με τον Περέιρα να επιλέγει να σιγουρέψει το γκολ και να μην εκτελέσει από κοντά, με τον Μιχαηλίδη να κάνει καίριο κόψιμο πριν εκτελέσει ο Ανγκολέζος. Στη συνέχεια η Ένωση απείλησε με τα σουτ των Ρότα και Πινέδα, αλλά αμφότερα πέρασαν άουτ.

