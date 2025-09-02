Έσπασαν τα κοντέρ οι ομάδες της Premier League: Ξόδεψαν $4 δισ. σε μεταγραφές

Οι ομάδες της Premier League ξόδεψαν περισσότερα χρήματα από ποτέ για την αγορά νέων παικτών σε μια καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο που έσπασε κάθε ρεκόρ και εδραίωσε την οικονομική κυριαρχία του αγγλικού ποδοσφαίρου έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών του, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Σύμφωνα με την Deloitte, οι 20 σύλλογοι της Premier League ξόδεψαν συνολικά περισσότερα από 3 δισ. λίρες (4 δισ. δολάρια), διαλύοντας το ρεκόρ των 2,4 δισ. λιρών που είχε σημειωθεί πριν από δύο χρόνια.

Με επικεφαλής την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ, η φρενίτιδα των μεταγραφών συνεχίζεται παρά τους κανόνες που έχουν θεσπιστεί για να διασφαλίσουν ότι οι σύλλογοι δεν θα θέτουν τον εαυτό τους σε οικονομικό κίνδυνο. Πράγματι, οι περισσότερες ομάδες της Premier League παρουσιάζουν ζημίες και οι δαπάνες χρηματοδοτούνται εν μέρει από τις πωλήσεις. Τόσο η Λίβερπουλ όσο και η Τσέλσι, ειδικότερα, εξισορρόπησαν τις μεγάλες δαπάνες με ακριβές πωλήσεις παικτών.

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε μια έντονη μεταγραφική περίοδο με την αγορά του Αλεξάντερ Ισακ από τη Νιούκαστλ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου, καταβάλλοντας ποσό ρεκόρ. Σύμφωνα με το transfermarkt.co.uk, μέχρι το κλείσιμο της μεταγραφικής περιόδου τη Δευτέρα, 15 ομάδες αγόρασαν η κάθε μία ξεχωριστά παίκτες συνολικής αξίας άνω των 100 εκατ. ευρώ (117 εκατ. δολάρια).

«Η τρίτη χρονιά ρεκόρ δαπανών στην Premier League σε τέσσερα χρόνια στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ότι, παρά τις περιορισμένες δαπάνες στον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο, οι σύλλογοι δεν έχουν καμία πρόθεση να επιβραδύνουν τις επενδύσεις τους στον αγωνιστικό τομέα», δήλωσε ο Tim Bridge, επικεφαλής εταίρος της Deloitte Sports Business Group.

Μερικές από τις ομάδες προσπάθησαν να ενισχύσουν το ρόστερ τους για να έχουν περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν στο πρωτάθλημα. Και οι τρεις ομάδες που προήχθησαν από τη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματος υποβιβάστηκαν αμέσως ξανά την περασμένη σεζόν. Η Σάντερλαντ, για παράδειγμα, ξόδεψε 188 εκατ. ευρώ.

Τα οικονομικά του αγγλικού ποδοσφαίρου έχουν ξεπεράσει τα αντίστοιχα των πρωταθλημάτων άλλων ευρωπαϊκών χωρών, κυρίως λόγω των εσόδων από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, ειδικά στις παγκόσμιες αγορές. Οι πωλήσεις των αγώνων της Premier League στο εξωτερικό ανέρχονται συνολικά σε 2,1 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα 1,4 δισ. ευρώ που συγκεντρώνουν τα πρωταθλήματα της Ισπανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Γαλλίας μαζί, σύμφωνα με την Enders Analysis.

Συγκριτικά, οι ομάδες της Ligue 1 της Γαλλίας επλήγησαν από σημαντική μείωση των εσόδων από τηλεοπτικά δικαιώματα λόγω της διακοπής της σύμβασης με την πλατφόρμα streaming DAZN. Σύμφωνα με τα στοιχεία του transfermarkt.co.uk, ξόδεψαν 559 εκατ. ευρώ. Μόνο τρεις ομάδες ξόδεψαν περισσότερα για παίκτες από ό,τι κέρδισαν από τις πωλήσεις.

Στην Ιταλία, οι ομάδες της Serie A ξόδεψαν 1,13 δισ. ευρώ, ενώ αυτές της ισπανικής La Liga ξόδεψαν συνολικά 608 εκατ. ευρώ και οι ομάδες της γερμανικής Bundesliga ξόδεψαν 775 εκατ. ευρώ.

