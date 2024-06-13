Ο Εμμανουήλ Καραλής «πέταξε» στα 5,87 μέτρα στον τελικό του επί κοντώ, έκανε ατομικό ρεκόρ, εξασφαλίζοντας, τελικά, το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.

Ο Έλληνας αθλητής από το ξεκίνημα του αγώνα του στο «Ολίμπικο» φαινόταν ότι βρίσκεται σε τρομερή κατάσταση και το απέδειξε: Πέρασε με την πρώτη τα 5,50μ., 5,65μ., 5,75μ., με τη δεύτερη τα 5,82μ. Έχοντας φέτος καλύτερη επίδοση στα 5,85μ. από το Ευρωπαϊκό της Γλασκώβης, που του χάρισε και το χάλκινο μετάλλιο, ο Καραλής ξεπέρασε με την πρώτη του προσπάθεια τα 5,87 μέτρα και πανηγύρισε, φυσικά, σαν τρελός.

