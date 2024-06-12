Σε ένα ντέρμπι με πολλά νεύρα και μάχη μέχρις… εσχάτων ο Παναθηναϊκός έκανε το break στο ΣΕΦ, νικώντας 88-85 τον Ολυμπιακό και στέλνοντας τους τελικούς της Stoiximan Basket League σε πέμπτο και τελευταίο ματς (14/6, 21:15).

Το ματς

Με τους Μιλουτίνοφ, Πίτερς, Παπανικολάου, Κάναν και Γουόκαπ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR με τους Λεσόρ, Μήτογλου, Παπαπέτρου, Ναν και Γκραντ. Καλύτερη αρχή από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν το προβάδισμα από νωρίς (7-3), με τους «πράσινους» να το μαζεύουν και να περνούν μπροστά με Ναν και Λεσόρ (9-10), στο 5’. Με τρίποντο του Παπανικολάου οι Πειραιώτες ανέκτησαν το προβάδισμα (12-10) και το διατήρησαν μέχρι την αντίδραση από Λεσόρ και Σλούκα (16-17), στο 7’. Το τελευταίο δίλεπτο ανήκε στην ομάδα του Μπαρτζώκα, η οποία ανάγκασε σε λάθη το «τριφύλλι» και με τους Μιλουτίνοφ και Γουίλιαμς-Γκος έκανε σερί 6-0, κλείνοντας την πρώτη περίοδο στο +5 (22-17).

Με την είσοδο του Αντετοκούνμπο στο παρκέ, μαζί με τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο δεκάλεπτο, κάνοντας επιμέρους σκορ 1-7 και περνώντας μπροστά (23-24). Στη συνέχεια, ήρθε η απάντηση από τον Ολυμπιακό, ο οποίος μέσα από την άμυνά του υποχρέωνε σε λάθη τους «πράσινους» και σε συνδυασμό με τους ορεξάτους Γουίλιαμς-Γκος και Πετρούσεφ πήρε τον έλεγχο, όπου αρχικά ξέφυγε στο +9 (36-27) και στη συνέχεια στο +11 (42-31), στο 15’. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν με τον Μήτογλου, με τον Λαρεντζάκη να απαντά με ένα προσωπικό κρεσέντο για τους Πειραιώτες και το νέο +11 (47-36), στο 17’. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με σερί από Σλούκα και Ναν (47-41), με τους παίκτες του Μπαρτζώκα να εκμεταλλεύονται τα επιθετικά ριμπάουντ για το +10 (51-41), αλλά ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο του Γκραντ από το κέντρο διαμόρφωσε το 51-44 του πρώτου ημιχρόνου.

Πολύ σκληρές άμυνες και από τους δύο στα πρώτα λεπτά της δεύτερης περιόδου, όπου είχε μπει μόλις ένα καλάθι από τον Γκραντ (51-46). Το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού ήταν ένα τρίποντο του Κάναν (54-46), αλλά ο Γκραντ συνέχισε τρομερά και στις δύο πλευρές του παρκέ, με άμυνες και καλάθια, σπρώχνοντας τον Παναθηναϊκό σερί 10-0, για το προβάδισμα (54-56), στο 15’. Οι «ερυθρόλευκοι» ανέκτησαν το προβάδισμα με τον Κάναν (58-56), με τον Λεσόρ να αρχικά να ισοφαρίζει (58-58) και στη συνέχεια να στέλνει τους «πράσινους» στο +3 (61-64), με τον Κάναν να διαμορφώνει με τρίποντο στο τέλος το 64-64 της τρίτης περιόδου.

Με κάρφωμα του Λεσόρ ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά (64-66) στην αρχή του τέταρτου δεκάλεπτου, με τον Ολυμπιακό να απαντά με σερί 6-0 από Πετρούσεφ και Λαρεντζάκη για το προσπέρασμα (70-66), στο 32’. Η απάντηση των «πράσινων» ήταν άμεση και με τους Σλούκα και Ναν έκαναν επιμέρους σκορ 1-11, για το +6 (71-77), στο 34’. Ο Πίτερς «ξεκόλλησε» προσωρινά τους Πειραιώτες, αλλά ο Ναν συνέχισε το… βιολί του για το +8 (73-81), στο 36’. Οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν αντίδραση και με καλές άμυνες και τους ΜακΚίσικ και Πίτερς μείωσαν στο καλάθι (83-85), στο 38’.

Ακολούθησαν μεγάλες άμυνες από Γκραντ και Λεσόρ και ένα λάθος του Παπανικολάου, με τον Γάλλο να πηγαίνει στη γραμμή για 1/2 (83-86), στα 39,8’’ πριν τη λήξη. Στη συνέχεια, ο Κάναν έχασε δύο ελεύθερα τρίποντα και ο Ναν έκανε 0/2 από τη γραμμή, στα 16,1’’ πριν τη λήξη. Στα 9,8’’ πήγε ο Γουίλιαμς-Γκος στη γραμμή και με 1/2 έκανε το 84-86. Στη συνέχεια, ο Γκραντ έκανε 2/2 (84-88) και με έκανε φάουλ σε τρίποντο του Παπανικολάου, ο οποίος έκανε 1/3, στα 6,1'' και έτσι ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με το τελικό 85-88.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 51-44, 64-64, 85-88

