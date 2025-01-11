«Πράσινη» απόδραση από τον Ρέντη για τον ψυχωμένο Παναθηναϊκό

Το μεγάλο ντέρμπι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ και με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με 5-4 μετά από διαδοχικά άστοχα σερβίς, ενώ ο Ολυμπιακός έβρισκε τις λύσεις ισοφαρίζοντας συνεχώς μέχρι το 8-8 με πρωταγωνιστή τον Παγένκ, πριν πάρει το πρώτο προβάδισμά του μετά από άστοχο τελείωμα του Φαν Γκάρντερεν. Οι «πράσινοι» ξαναπήραν το προβάδισμα με 11-10 μετά από χτύπημα άουτ του Ατανασίεβιτς, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιδρούν ξανά, φτιάχνοντας μικρό σερί και περνώντας για πρώτη φορά μπροστά με +2 (13-11).

Ο Πετρέας έδωσε λύσεις στον Παναθηναϊκό μειώνοντας σε 15-14 και λίγο αργότερα οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν σε 18-18, ενώ μετά από άστοχο σερβίς του Γκάσμαν και παράβαση του Πρωτοψάλτη ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 20-18. Οι «πράσινοι» μείωσαν σε 22-21 και 23-22, όμως οι γηπεδούχοι κατέκτησαν τελικά το πρώτο σετ με 25-23, με μπλοκ-άουτ που πήρε ο Ατανασίεβιτς και μετά από εξέταση του video check.

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με τον Πέριν να πρωταγωνιστεί στις επιθέσεις του Ολυμπιακού, βάζοντάς τον μπροστά με 3-2 και 4-3, ενώ στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό και αφού προηγήθηκε με 7-5, ξέφυγε για πρώτη φορά με +3 (11-8). Ο Ολυμπιακός μάζεψε τη διαφορά και μείωσε σε 10-11 μετά από τάιμ άουτ του Γκαλντίνι, όμως οι«πράσινοι» πέρασαν ξανά μπροστά με διαφορά τριών πόντων, με τον Νίλσεν να έχει τον πρώτο άσο του ντέρμπι μετά από 68 σερβίς και με τον Φαν Γκάρντερεν να βρίσκει ρυθμό και να παίρνει το μπλοκ-άουτ για το 11-14.

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε για πρώτη φορά με +4 (11-15) και ο Πάγενκ μείωσε σε 13-15 με τον πρώτο άσο του Ολυμπιακού, αλλά ο Παναθηναϊκός απάντησε με τον ίσιο τρόπο δια χειρός Γκάσμαν, για το 13-17. Ο Πρωτοψάλτης έκανε το 13-18, με τον Ολυμπιακό να απαντά με σερί του 4-0 για να μειώσει σε 17-18 και με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στο +3 (19-22), πριν οι γηπεδούχοι μειώσουν σε 21-22 με εντυπωσιακό διπλό μπλοκ από Παγένκ και Κουμεντάκη. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ήταν ανώτερος στην «τελική ευθεία» του σετ, καταφέρνοντας τελικά να το κατακτήσει με 25-23 και να ισοφαρίσει σε 1-1!

Έχοντας το μομέντουμ, οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά και στο τρίτο σετ, παίρνοντας προβάδισμα 3-1 με άσο του Νίλσεν, ενώ από την άλλη ο Ολυμπιακός έκανε διαδοχικά λάθη στα δικά του σερβίς, δίνοντας το δικαίωμα στους φιλοξενούμενους να ξεφύγουν με 6-3. Με την ομάδα του Ανδρεόπουλου να κυριαρχεί και με τους «ερυθρόλευκους» να μην βρίσκουν αντίδραση, οι «πράσινοι» ξέφυγαν με +5 (9-14 και 10-15), ενώ ο Έλγκερτ έκανε το 11-17, με τον έβδομο άσο του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι έφτιαξαν σερί 5-1 πλησιάζοντας σε 16-18, ενώ μετά από διαδοχικές παραβάσεις των Κουμεντάκη καιΤζοούριτς ο Παναθηναϊκός ξέφυγε ξανά με +4 (16-20), ο Ατανασίεβιτς μείωσε με άσο σε 20-21, αλλά στη συνέχεια έστειλε την μπάλα στο φιλέ, με τον Φαν Γκάρντερεν με δικό του άσο έκανε το 20-23, με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τελικά το σετ με 25-21 και να παίρνει προβάδισμα στα σετ!

Ισορροπημένο στο ξεκίνημά του το τέταρτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει πρώτος με +2 (4-6 και 5-7) με διαδοχικούς πόντους του Πετρέα, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 7-7 με μπλοκ-άουτ που πήρε ο Ατανασίεβιτς. Οι δύο ομάδες παρέμειναν κοντά στο σκορ μέχρι και το 11-11, με τον Ολυμπιακό να βρίσκει ρυθμό σε εκείνο το σημείο του ματς και να φτιάχνει σερί 5-1 με πρωταγωνιστές Ατανασίεβιτς και Πέριν, ξεφεύγοντας με 16-12 και 18-14! Ο Τζούριτς έβαλε τους γηπεδούχους στο +5 (19-14) και με τα ντεσιμπέλ να ανεβαίνουν στο «Μελίνα Μερκούρη», η ομάδα του Γκαλντίνι βελτίωσε κατακόρυφα τα σερβίς της, φτάνοντας τελικά με άνεση στο 25-19, ισοφαρίζοντας σε 2-2 κι στέλνοντας το συναρπαστικό ντέρμπι σε tie-break!

