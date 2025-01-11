Λίγες ημέρες μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η ΑΕΚ, επιστρέφει στην αγωνιστική δράση στο πρωτάθλημα, υποδεχόμενη το βράδυ της Κυριακής (12/01, 20:15) την Athens Kallithea στην OPAP Arena για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Μιλώντας στην κάμερα της Cosmote TV, ο προπονητής της «Ένωσης», Ματίας Αλμέιδα, αναφέρθηκε στα συναισθήματά του μετά την πρόκριση επί του ΠΑΟΚ, στην αυριανή αναμέτρηση και την κόπωση της ομάδας, ενώ, ευχαρίστησε και τον Νορντίν Άμραμπατ για την προσφορά του όλα αυτά τα χρόνια στους «κιτρινόμαυρους».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ματίας Αλμέιδα:

Έρχεστε από την πρόκριση απέναντι στον ΠΑΟΚ. Αλήθεια τις σκέψεις σας άφησε εκείνο το παιχνίδι;

«Μου έμειναν καλά συναισθήματα. Όπως είπα, παίξαμε απέναντι σε έναν μεγάλο αντίπαλο και τα πήγαμε καλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Σε αυτή τη φάση ήταν δύο αγώνες, τον πρώτο τον κερδίσαμε, στον δεύτερο ήρθαμε ισόπαλοι. Θέλαμε να πάρουμε την πρόκριση, το καταφέραμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο γύρο του Κυπέλλου».

Απέναντι στην Καλλιθέα θα είναι για την ΑΕΚ το τρίτο παιχνίδι της μέσα στην εβδομάδα και μάλιστα προερχόμενη από ματς που πήγε στην παράταση. Η ενδεχόμενη κόπωση είναι κάτι που θα αξιολογήσετε στον καταρτισμό είτε της αποστολής, είτε της ενδεκάδας;

«Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Είχαμε το ταξίδι, φτάσαμε πίσω γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Την Παρασκευή κάναμε μια πολύ ελαφριά προπόνηση για να μπορέσουμε να επανέλθουμε. Οπότε, αυτό που προσπαθούμε είναι να επαναφέρουμε τους παίκτες από πλευράς φυσικής κατάστασης στο καλύτερο δυνατό σημείο. Γι’ αυτό και αυτή τη φορά θα ανακοινώσω στους ποδοσφαιριστές την ενδεκάδα τη μέρα του αγώνα πριν από το παιχνίδι και όχι ως συνήθως μετά την τελευταία προπόνηση».

Στον πρώτο γύρο απέναντι στην Καλλιθέα χάσατε βαθμούς. Πώς την αξιολογείτε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή;

«Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχει ένας αντίπαλος και όντως είχαμε φέρει ισοπαλία. Ο συγκεκριμένος αντίπαλος αφαίρεσε βαθμούς από πολλές ομάδες. Οπότε, θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εμείς θέλουμε να μπούμε και να πάρουμε τη νίκη. Ξέρουμε ποιος είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε. Κι αν επαναλάβουμε αυτά που θέλουμε να κάνουμε, τότε έχουμε πολλές πιθανότητες».

Σήμερα ανακοινώθηκε η λύση της συνεργασίας με τον Νορντίν Άμραμπατ. Το σχόλιό σας για τον Μαροκινό;

«Κατ΄ αρχάς, θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για αυτά τα 2,5 χρόνια που ήταν μαζί μας. Τόσα ο ίδιος όσο και κάποια άλλα παιδιά που έφυγαν, έχουν αφήσει κάτι σημαντικό στην ομάδα. Τα έδωσαν όλα. Ο Νορντίν μέχρι την τελευταία μέρα έκανε τέλεια την προπόνησή του. Του εύχομαι τα καλύτερα, όπως εύχομαι τα καλύτερα σε όλους».

