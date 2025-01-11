Λύγισε στην ανωτερότητα της Ουγγαρίας η Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών!

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν οι διεθνείς μας, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τους.... υπερηχητικούς Μαγυάρους, οι οποίοι και επιβλήθηκαν με σκορ 15-8 στον ημιτελικό του Wolrd Cup 2025 που διεξάγεται στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας.

Με εξαίρεση το πρώτο τετράλεπτο της αναμέτρησης, η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου βρισκόταν διαρκώς στο κυνήγι των Ούγγρων, ωστόσο, δεν μπόρεσαν ποτέ να αντισταθμήσουν την εξαιρετική επιθετική δύναμη των τυπικά γηπεδούχων.

Κάπως έτσι, η Ελλάδα έμεινε εκτός του μεγάλου τελικού, εκεί όπου η Ουγγαρία περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Μαυροβούνιο-Ισπανία.

Θυμίζουμε πάντως πως η βασική «δουλειά» είχε γίνει στα προημιτελικά και στη νίκη επί της Ιαπωνίας, με την Εθνική να εξασφαλίζει την παρουσία της στο Super Final της διοργάνωσης, το οποίο και θα διεξαχθεί στις 18-20 Απριλίου στο Μαυροβούνιο, εκεί όπου θα δοθούν τρία εισιτήρια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη!

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα ήταν εκείνη που έσπασε το... ρόδι στην αναμέτρηση, με τον Σκουμπάκη να κάνει το 1-0 στον παίκτη παραπάνω. Μάλιστα, λίγο αργότερα, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας και πάλι στην ίδια συνθήκη έκανε το 2-1 με τέρμα του Γενηδουνιά στα μέσα του οκταλέπτου. Οι Έκλερ και Τάρταϊ έδωσαν για πρώτη φορά το προβάδισμα στην Ουγγαρία (3-2), με τον Γκίλλα από κοντά να ισοφαρίζει σε 3-3 στο 6'. Η αποβολή του Κάκαρη επέτρεψε στους Μαγυάρους να σκοράρουν στον παίκτη παραπάνω, με τον Βιγκβάρι από τα 6 μέτρα να διαμορφώνει το 5-3 της πρώτης περιόδου.

Στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου, οι τυπικά γηπεδούχοι έφτασαν στο +3 (6-3) με νέο γκολ στον παίκτη παραπάνω, προτού ο Αργυρόπουλος μειώσει σε 6-4 στο 10ο λεπτό. Οι Ούγγροι ωστόσο συνέχισαν να... πετούν φωτιές στην επίθεση, φτάνοντας ακόμα και στο +4 (9-5), με τον Νικολαϊδη λίγο πριν το τέλος να γράφει το 10-6 του ημιχρόνου.

Διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο οκτάλεπτο, με την ομάδα του Θοδωρή Βλάχου να ανεβάζει κατακόρυφα την επίδοσή της στην άμυνα, περιορίζοντας σημαντικά την επιθετική γραμμή των αντιπάλων. Παρ' όλα αυτά, η επίθεση ήταν εκείνη που μας πλήγωσε, αφού, η Εθνική μας βρήκε μόλις δύο τέρματα, αυτό με τους Κάκαρη και Δήμου, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα το οκτάλεπτο να ολοκληρωθεί με το σκορ στο 14-8.

Κάπως έτσι, το τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα, αφού η Ελλάδα, όχι μόνο δεν μπόρεσε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του ματς, αντιθέτως, υπέστη καθίζηση, με αποτέλεσμα να δεχθεί επιμέρους σκορ 6-2, για το τελικό 20-10.

Τα οκτάλεπτα: 5-3, 10-6, 13-7, 20-10.

