Σε μίνι-αγωνιστική κρίση φαίνεται πως βρίσκεται η Μπενφίκα, η οποία και μετρά μόλις δύο νίκες στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, ενώ, προέρχεται από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-0) και Μπράγκα (1-2).

Κάπως έτσι, οι «αετοί» έπεσαν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -3 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Σπόρτινγκ, με την γκρίνια στις τάξεις των οπαδών ολοένα και να αυξάνεται.

Με σημερινό της δημοσίευμα, η «Α Bola», άσκησε έντονη κριτική στην ομάδα, αλλά και στον Βαγγέλη Παυλίδη, με αφορμή το γεγονός πως έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ στα οκτώ τελευταία παιχνίδια του, μετρώντας φέτος 4 τέρματα σε 17 συμμετοχές στη Liga Portugal.

«Πόση ακόμα υπομονή χρειάζεται; Όταν ήρθε στην ομάδα, ο Παυλίδης έμοιαζε με τον επιθετικό που χρειαζόταν η Μπενφίκα. Φαινόταν ότι θα έβγαιναν σπουδαία πράγματα από αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας επιθετικός έχει ενοχλήσει περισσότερο τους φιλάθλους παρά τους έχει δώσει χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά το πορτογαλικό Μέσο.

