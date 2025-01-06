Λογαριασμός
«Πόση ακόμα υπομονή χρειάζεται;»: Έντονη κριτική στην Πορτογαλία για τον Παυλίδη

Έντονη κριτική της «Α Bola» προς το πρόσωπο του Βαγγέλη Παυλίδη με αφορμή την χαμηλή συγκομιδή του στα γκολ τη φετινή σεζόν

Βαγγέλης Παυλίδης

Σε μίνι-αγωνιστική κρίση φαίνεται πως βρίσκεται η Μπενφίκα, η οποία και μετρά μόλις δύο νίκες στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, ενώ, προέρχεται από διαδοχικές ήττες κόντρα σε Σπόρτινγκ Λισαβόνας (1-0) και Μπράγκα (1-2).

Κάπως έτσι, οι «αετοί» έπεσαν στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και στο -3 από την κορυφή και την πρωτοπόρο Σπόρτινγκ, με την γκρίνια στις τάξεις των οπαδών ολοένα και να αυξάνεται.

Με σημερινό της δημοσίευμα, η «Α Bola», άσκησε έντονη κριτική στην ομάδα, αλλά και στον Βαγγέλη Παυλίδη, με αφορμή το γεγονός πως έχει σκοράρει μόλις ένα γκολ στα οκτώ τελευταία παιχνίδια του, μετρώντας φέτος 4 τέρματα σε 17 συμμετοχές στη Liga Portugal.

«Πόση ακόμα υπομονή χρειάζεται; Όταν ήρθε στην ομάδα, ο Παυλίδης έμοιαζε με τον επιθετικό που χρειαζόταν η Μπενφίκα. Φαινόταν ότι θα έβγαιναν σπουδαία πράγματα από αυτό, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Έλληνας επιθετικός έχει ενοχλήσει περισσότερο τους φιλάθλους παρά τους έχει δώσει χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά το πορτογαλικό Μέσο.

Πηγή: sport-fm.gr

