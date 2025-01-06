Την εμπιστοσύνη του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει κερδίσει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, όπως δηλώνει στο Basketnews, παρότι... παραδέχεται πως ορισμένες φορές νιώθει να τον βγάζει από τα ρούχα του.

«Δεν έχω μιλήσει πραγματικά για μπάσκετ με τον κόουτς. Κάθε φορά που μιλάμε είναι απλά, "Πώς είσαι;" και συνεχίζουμε. Αλλά νομίζω με εμπιστεύεται και το εκτιμάω αυτό.

Αρχικά, βλέπει πως κάνω το καλύτερο που μπορώ. Μετά από 12 χρόνια έχεις κάποια αντανακλαστικά. Για παράδειγμα, στην αντεπίθεση θέλω να σηκωθώ για τρίποντο, να "σκοτώσω". Έτσι βλέπω τον εαυτό μου, ως επιθετικό παίκτη. Πάντα ήμουν έτσι και δεν θα αλλάξω. Πάντα θα είμαι αυτός ο τύπος. Αλλά ξέρω πώς να παίξω και σε διαφορετικό ρυθμό, μπορώ να προσαρμοστώ σε όλα τα συστήματα. Νομίζω πως το δείχνω αυτό», τόνισε.

«Υπάρχουν φορές που παίρνω πρωτοβουλίες που δεν αρέσουν στον Μπαρτζώκα; Σίγουρα, 100%. Κάποιες φορές είμαι βέβαιος πως θέλει να με σκοτώσει. Δεν μου το είπε ποτέ, αλλά είμαι σίγουρος πως θέλει. Αλλά εκτιμώ πραγματικά την αυτοπεποίθησή του, επειδή δε μου έχει πει ποτέ τίποτα αρνητικό. Είναι πάντα θετικός, πάντα ενθαρρυντικός, και νομίζω ότι γι' αυτό η σχέση μας είναι υπέροχη μέχρι τώρα. Ξέρει ότι θέλω να κερδίζω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Δεν είμαι εδώ για να μπω στις ομάδες All-EuroLeague, να κερδίσω τον MVP ή οτιδήποτε άλλο. Είμαι πραγματικά εδώ για να κερδίζω και να βοηθάω την ομάδα, και νομίζω ότι το νιώθει αυτό και με σέβεται γι' αυτό», πρόσθεσε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.