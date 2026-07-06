Γκαλιμπάφ: Οι δολοφόνοι του Αλί Χαμενεΐ θα τιμωρηθούν

Ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι για τη δολοφονία του πρώην Ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, θα υποστούν τις συνέπειες.

«Η εκπλήρωση της θείας υπόσχεσης είναι αναπόφευκτη, και οι επιτιθέμενοι κατά της γης του ισλαμικού Ιράν, οι δολοφόνοι των μαρτύρων αυτής της πατρίδας - ιδίως του Ηγέτη του Έθνους - θα λάβουν την ανταπόδοση για τις πράξεις τους, ενώ το τελικό στάδιο της εκδίκησης κατά των αλαζονικών δυνάμεων θα συμβολιστεί από την απελευθέρωση της Ιερής Ιερουσαλήμ», ανέφερε σε μήνυμά του με αφορμή την κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη.

Ο Γκαλιμπάφ, ο οποίος ηγείται των διαπραγματεύσεων του Ιράν με τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι θα χρησιμοποιηθούν τόσο στρατιωτικά όσο και διπλωματικά μέσα για τη συνέχιση της διαμάχης.

Πηγή: skai.gr

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