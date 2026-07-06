Ξεπέρασαν τους 3.500 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 3.535 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς αγνοείται η τύχη χιλιάδων ανθρώπων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.