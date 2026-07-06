Πρόκειται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη, στις 15 και 16 Ιουλίου, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.
Το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια συνάντησης στη δεξαμενή σκέψης «Council of Foreign Relations, στην Ουάσινγκτον. Οι συνομιλίες, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, θα διεξαχθούν σε επίπεδο πρεσβευτών.
Όπως έγινε γνωστό παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) πρόκειται να συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.
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