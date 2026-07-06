Συρία: Ο αλ Σάρα χαιρετίζει τον πολύ εποικοδομητικό ρόλο της Γαλλίας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα επαίνεσε τον "πολύ εποικοδομητικό" ρόλο της Γαλλίας και την χαρακτήρισε "φίλη του συριακού λαού" μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η Γαλλία υποστήριξε ενεργά τη συριακή επανάσταση ώστε ο συριακός λαός να ανακτήσει την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του μετά την τυραννία του προηγούμενου καθεστώτος.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκό είναι η πρώτη από αρχηγό κράτους της Δύσης μετά την πτώση Άσαντ και την ανάληψη της εξουσίας από τον Άχμαντ αλ Σάρα στα τέλη του 2024, σηματοδοτώντας πρόοδο στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ενώ η Συρία αντιμετωπίζει τεράστιες ανάγκες μετά 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα χαιρέτισε σήμερα τον "πολύ εποικοδομητικό" ρόλο της Γαλλίας, "φίλης του συριακού λαού", μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, σε συνέντευξη στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

"Η Γαλλία θεωρείτο φίλη του συριακού λαού μετά τη συριακή επανάσταση. Και η Γαλλία υποστήριξε το κίνημα της συριακής επανάστασης ώστε ο λαός, ο οποίος είχε τυραννηθεί από το πρώην καθεστώς, να ξαναβρεί την ελευθερία του και την αξιοπρέπειά του", δήλωσε ο Σάρα σε αυτήν τη συνέντευξη που μεταδόθηκε με την ευκαιρία της άφιξης του Γάλλου ομολόγου του στη Δαμασκό.

Η επίσκεψη του Μακρόν, η πρώτη στη Συρία ενός αρχηγού κράτους της Δύσης μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ και την άνοδο στην εξουσία του Άχμαντ αλ Σάρα στα τέλη του 2024, "συνιστά μια πρόοδο για την ενίσχυση των σχέσεων της Συρίας και της Γαλλίας", δήλωσε ο ηγέτης, την ώρα που η Συρία έχει τεράστιες ανάγκες μετά την καταστροφή της από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου.

"Χρειαζόμαστε πολλές συνεργασίες με εταιρίες σε διαφόρους τομείς", δήλωσε παρουσιάζοντας τη χώρα του ως μια "τεράστια ευκαιρία" για τις ξένες επιχειρήσεις προκειμένου να "ανοικοδομήσουν τις κατεστραμμένες υποδομές".

Η Γαλλία θα συμμετάσχει ως εκ τούτου "στην ανοικοδόμηση υποδομών σε τομείς όπως ο τουρισμός, η γεωργία, η βιομηχανία", και η Δαμασκός ετοιμάζεται να παραγγείλει οκτώ αεροσκάφη της ευρωπαϊκής Airbus, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος αλ Σάρα εμφανίστηκε επίσης ως ένας εταίρος που έχει "κοινούς στόχους" με τη Γαλλία και του Ευρωπαίους.

"Η χώρα μας κατάφερε να μειώσει δραστικά τη ροή των μεταναστών προς την Ευρώπη, η οποία είχε προκληθεί από το παλιό καθεστώς. Περισσότερο από ενάμισι εκατομμύριο Σύροι επέστρεψαν από γειτονικές χώρες", δήλωσε προσθέτοντας ότι "άρχισε να εξαρθρώνει δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών, αφότου η Συρία είχε γίνει "κόμβος παρασκευής" ναρκωτικών επί του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Μακρόν, ο οποίος έφθασε απόψε στη Δαμασκό, ήταν ήδη ο πρώτος δυτικός ηγέτης που υποδέχτηκε τον αλ Σάρα, τον Μάιο του 2025, όταν είχε επιλέξει να υποστηρίξει τη συριακή μετάβαση εμφανιζόμενος στο Ελιζέ μαζί με αυτόν τον ηγέτη με τζιχαντιστικό παρελθόν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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