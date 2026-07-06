Ο ΑΣ ΠΑΟΚ, μέσω ανοικτής επιστολής προς την οικογένεια του συλλόγου, καταγγέλλει σοβαρή δυσλειτουργία στη συνεργασία του με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, κάνοντας λόγο για αθετημένες συμφωνίες και πλήρη απουσία οικονομικών υποχρεώσεων από την πλευρά της ομάδας μπάσκετ. Σύμφωνα με τον Ερασιτέχνη, ενώ η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τηρεί τις συμβάσεις για τη χρήση της Τούμπας και καταβάλλει τα προβλεπόμενα ποσά, η ΚΑΕ χρησιμοποιεί το PAOK Sports Arena και το έμβλημα του συλλόγου χωρίς υπογεγραμμένη σύμβαση και χωρίς να έχει αποδώσει ούτε ένα ευρώ.

Ο ΑΣ επισημαίνει ότι οι επανειλημμένες συναντήσεις δεν έχουν οδηγήσει σε λύση, ενώ καταγράφονται διαφωνίες για λειτουργικά έξοδα, χρεώσεις εγκαταστάσεων και οικονομικές δεσμεύσεις που -όπως αναφέρει- δεν έχουν τηρηθεί. Παράλληλα, γίνεται λόγος για πιέσεις ενόψει διοικητικών προθεσμιών και για αίτημα της ΚΑΕ να λάβει παραχωρητήριο χρήσης του γηπέδου, κάτι που ο Ερασιτέχνης θεωρεί αδικαιολόγητο υπό τις παρούσες συνθήκες.

Η ανακοίνωση καταλήγει με σαφές μήνυμα περί ανάγκης σεβασμού, ισότιμης συνεργασίας και ενότητας, τονίζοντας ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να λειτουργεί ως ένας οργανισμός με κοινές αρχές και υποχρεώσεις.

Η ανοικτή επιστολή:

«Ο ΠΑΟΚ είναι ένας μεγάλος οργανισμός, με ιστορία, αρχές και υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο του. Αλλά κυρίως με τεράστιο μέλλον.

Για ακόμη μια χρονιά οι ομάδες μας, οι αθλήτριες και οι αθλητές μας, μας έκαναν ευτυχισμένους με την παρουσία τους, το ήθος τους και βεβαίως τις τεράστιες επιτυχίες τους.

Ως διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ οφείλουμε να ενημερώσουμε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ για θέματα που αφορούν όχι μόνο την επιβίωση του Συλλόγου και τη δυνατότητα να πρωταγωνιστεί σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως το κύρος και την περηφάνια του. Αρχές αδιαπραγμάτευτες για τα μέλη αυτού του συλλόγου, που θα είναι πάντα πάνω από όλους και από όλα.

Ήρθε η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, διότι καλή η ''επικοινωνία'', υπάρχει όμως και η ουσία. Και η ουσία βεβαίως είναι αυτή που ορίζει την πραγματικότητα.

Η πραγματικότητα είναι πως, ενώ αυτή την περίοδο έχουμε ως ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ δύο δισεκατομμυριούχους, τον κ. Ιβάν Σαββίδη και τον κ. Τέλη Μυστακίδη αντίστοιχα, δεν πιστεύαμε ότι θα ερχόταν η ώρα να εκδώσουμε τέτοιου τύπου ανακοίνωση.

Με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, για τη χρήση της Τούμπας και του ιστορικού μας εμβλήματος, έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις όπου μας δίνεται η αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη, ενώ παράλληλα όλα τα έξοδα από τη χρήση των εγκαταστάσεων της Τούμπας τα αναλαμβάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Για τη φετινή χρονιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση, έχουμε λάβει ήδη 1,7 εκατομμύρια ευρώ από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, από τον Νοέμβριο του 2025, όταν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρασε στα χέρια του κ. Μυστακίδη, η ομάδα μπάσκετ χρησιμοποιεί το PAOK SPORTS ARENA και το έμβλημα του Συλλόγου χωρίς να έχει καταβάλει ούτε ένα ευρώ στον ΑΣ ΠΑΟΚ και, βεβαίως, χωρίς να έχει υπογραφεί καμία σύμβαση μεταξύ μας.

Παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις με εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τις διαβεβαιώσεις ότι το θέμα θα λυθεί, μέχρι σήμερα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποφεύγει να τηρήσει τις υποχρεώσεις της και η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ αντιμετωπίζεται ως επαίτης και όχι ως ο ιστορικός Σύλλογος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές χιλιάδων ΠΑΟΚτσήδων.

Μάλιστα, σε κάποιες συναντήσεις οι εκπρόσωποι του κ. Μυστακίδη μας ανέφεραν ότι είχαν δοθεί στον ΑΣ ΠΑΟΚ από τον ίδιο 500.000 ευρώ το προηγούμενο καλοκαίρι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και είχε εκδοθεί και αντίστοιχη ανακοίνωση. Απλά αυτά τα χρήματα, σύμφωνα και με τον ίδιο τον κ. Μυστακίδη, ήταν δωρεά προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ -όπως έχουν κάνει δωρεά και πολλοί άλλοι φίλοι του συλλόγου- για τη διοργάνωση δράσεων για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Εξάλλου, τότε δεν ήταν ιδιοκτήτης της ΚΑΕ ΠΑΟΚ ώστε το ποσό να συμψηφίζεται με υποχρεώσεις της ομάδας μπάσκετ.

Παράλληλα, ενώ στις 15.10.2025 είχε εκδοθεί ανακοίνωση ότι το κόστος του Αμερικανού βολεϊμπολίστα Τζεφ Τζέντρικ για την ομάδα βόλεϊ του Συλλόγου θα καλυφθεί από τον κ. Μυστακίδη, αυτό δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Και μάλιστα, σε ερώτηση προς συνεργάτη του για ποιο λόγο δεν τηρούν τη δέσμευσή τους, η απάντηση ήταν: ''Είπαμε, ξείπαμε''.

Το παράδοξο είναι πως, ενώ ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν έχει λάβει ούτε 1 ευρώ από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ όλους αυτούς τους μήνες, οι εκπρόσωποι της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σε προγενέστερη συνεδρίαση του διοικητικού μας συμβουλίου, με απίστευτο θράσος ανέφεραν ότι εμείς τους οφείλουμε χρήματα για κάποιες εργασίες που έκαναν στο γήπεδο. Και αναρωτιόμαστε: Πώς είναι δυνατόν, σε ένα γήπεδο που ανήκει στον ΑΣ ΠΑΟΚ και χρησιμοποιείται από την ομάδα μπάσκετ χωρίς σύμβαση και χωρίς καταβολή οποιουδήποτε ποσού, να μας ζητούνται και χρήματα;

Η χαριστική βολή προς εμάς είναι το γεγονός ότι, μόλις δημοσιεύτηκε στον Τύπο η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του διοικητικού μας συμβουλίου για τη Δευτέρα 6-7-2026 -όπου περιλαμβάνεται το θέμα της σχέσης του ΑΣ ΠΑΟΚ με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ- και ενόψει της υποχρέωσης της ΚΑΕ να καταθέσει στην ΕΕΑ σχετικό φάκελο για τη νόμιμη συμμετοχή στο πρωτάθλημα μπάσκετ μέχρι τις 7-7-2026, μας εστάλη υπό μορφή τελεσιγράφου στις 11:38 το βράδυ της Παρασκευής 3-7-2026 επιστολή του κ. Πετμεζά.

Μεταξύ άλλων, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πέρα από την αναφορά της για το αντίτιμο χρήσης του γηπέδου, διαφωνεί σε σειρά θεμάτων όπως η μη αναγνώριση προγενέστερων οφειλών, η μη θέσπιση κάρτας φιλάθλου, ενώ ζητείται η τοποθέτηση καταμετρητών για ενδείξεις ρεύματος, πετρελαίου και λοιπών χρεώσεων. Την ίδια στιγμή, δεν συμφωνούν να πληρώνουν τους λογαριασμούς νερού σε ποσοστό 75%, όπως είχε συζητηθεί, ούτε τους μισθούς τριών ανθρώπων για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων, ενώ ζητούν να αναλάβουμε ευθύνη πληρωμής για τυχόν βλάβες σε εξαερισμό, καλοριφέρ, air conditions και άλλα τέτοιου επιπέδου θέματα που ποτέ δεν πιστεύαμε ότι θα συζητούσαμε δημόσια. Να σημειωθεί ότι, όπως έχουμε πει επανειλημμένως στους εκπροσώπους της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, για το γήπεδο της Τούμπας όλα αυτά τα έξοδα τα πληρώνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή, αυτονοήτως.

Η επιστολή της ΚΑΕ ΠΑΟΚ καταλήγει με την απαίτηση να της χορηγηθεί το παραχωρητήριο χρήσης του PAOK SPORTS ARENA. Και υποβάλλουμε τα εξής ερωτήματα: Γιατί γίνεται όλο αυτό τελευταία στιγμή; Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα δεν βρέθηκε μια απλή λύση; Για να πιεστεί ο ΑΣ ΠΑΟΚ; Για να γίνει εξιλαστήριο θύμα; Θεωρούν ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ θα πάθει οικονομική ασφυξία; Υπάρχει κάποιος άλλος λόγος; Είναι δυνατόν μια ομάδα που έφτασε στον τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βάζει θέμα για το πώς θα πληρωθεί η επισκευή μίας μπάρας, ενός τουρνικέ ή μιας πόρτας, ή για το αν θα τοποθετηθεί χρονομετρητής ρεύματος σε ένα κυλικείο;

Μας κάνει πραγματικά εντύπωση το γεγονός πως η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δίνει την αίσθηση ότι δεν θεωρεί πως ανήκει στην ίδια οικογένεια με τον ΑΣ ΠΑΟΚ.

Εμείς δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η συμπεριφορά -όπως μας έχει ειπωθεί- είναι μορφή τιμωρίας για τον ΑΣ ΠΑΟΚ επειδή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον κ. Ιβάν Σαββίδη για την κατασκευή της νέας Τούμπας.

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ δεν ζητά χάρες και προνόμια. Ζητά σεβασμό και τήρηση των υποχρεώσεων απέναντι στον φορέα που εκπροσωπεί την Ιστορία και το Έμβλημα του Συλλόγου. Ζητά ισότιμες σχέσεις.

Ζητάμε ενότητα και ομόνοια. Για αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα καταβάλλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια και κάναμε τεράστια υπομονή ώστε να βρεθεί λύση χωρίς το θέμα να πάρει διαστάσεις.

Ο ΠΑΟΚ είναι ένας και ΠΑΝΩ ΑΠ' ΟΛΑ.

Όλοι όσοι θέλουν να θεωρούνται μέλη αυτής της μεγάλης οικογένειας θα πρέπει να περνούν από τα λόγια στις πράξεις με θετική διάθεση».

Πηγή: skai.gr

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