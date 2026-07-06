Μία υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στην Αυστραλία και έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών της Νέας Νότιας Ουαλίας. Μία γυναίκα κατηγορείται ότι αφαίρεσε τη ζωή του 4χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια, ακόμη και το ακραίο ενδεχόμενο κανιβαλισμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν ανακοινώσει επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν αυτό το ενδεχόμενο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η γυναίκα, χωρίς να έχει σώας τας φρένας, εμφανίστηκε σε αστυνομικό τμήμα και άρχισε να λέει διάφορα ακατάληπτα. Η συμπεριφορά της κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες μετέβησαν στην κατοικία της οικογένειας για έλεγχο. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό του μικρού παιδιού μέσα στο σπίτι, φέροντας σοβαρά τραύματα. Το θέαμα ήταν ιδιαίτερα σκληρό, προκαλώντας σοκ ακόμη και σε έμπειρα στελέχη της αστυνομίας.

Ο χώρος αποκλείστηκε αμέσως και αντιμετωπίστηκε ως τόπος εγκλήματος, ενώ η μητέρα συνελήφθη. Την επόμενη μέρα της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο υπόθεσης ενδοοικογενειακής βίας και παραμένει υπό κράτηση.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν συγκεκριμένα ευρήματα, διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταξύ αυτών και ο Guardian, αναφέρουν ότι οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο κανιβαλισμού, στο πλαίσιο της πλήρους διερεύνησης όλων των πιθανών σεναρίων.

Ταυτόχρονα, οι αρχές στρέφουν την προσοχή τους και στο ιστορικό της οικογένειας. Το Υπουργείο Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης της Νέας Νότιας Ουαλίας επιβεβαίωσε ότι στο παρελθόν είχαν γίνει αναφορές που αφορούσαν την οικογένεια, ενώ έχει ήδη διαταχθεί ανεξάρτητη έρευνα για να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκαν την υπόθεση οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες.

Η έρευνα θα επιχειρήσει να διαπιστώσει εάν είχαν εντοπιστεί εγκαίρως πιθανοί κίνδυνοι για το παιδί, αν οι υπηρεσίες αξιολόγησαν σωστά τα διαθέσιμα στοιχεία και κατά πόσο υπήρχαν περιθώρια λήψης μέτρων που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγική κατάληξη.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, οι αστυνομικοί συνεχίζουν τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από τον χώρο, ενώ, κατόπιν επείγουσας δικαστικής εντολής, πραγματοποιούνται εκτενείς ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, έχουν ληφθεί δείγματα από τη στοματική κοιλότητα της κατηγορούμενης, καθώς και βιολογικό υλικό από τα νύχια της, με στόχο να διαπιστωθούν κρίσιμα στοιχεία που θα συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το αρμόδιο υπουργείο εξετάζει ήδη όλα τα διαθέσιμα αρχεία που σχετίζονται με την οικογένεια και τις παρεμβάσεις των κοινωνικών υπηρεσιών. Όπως δήλωσε η υπουργός Κέιτ Ουάσινγκτον, η ανεξάρτητη έρευνα θα επικεντρωθεί στο εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες αντέδρασαν έγκαιρα και αποτελεσματικά, στους λόγους για τους οποίους το παιδί παρέμενε υπό τη φροντίδα της μητέρας του και στο αν υπήρξαν ενδεχόμενες παραλείψεις που συνέβαλαν στην εξέλιξη της τραγωδίας.

Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να αποφεύγουν προς το παρόν να προχωρήσουν σε περαιτέρω δημόσιες τοποθετήσεις, επισημαίνοντας ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα μέχρι να ολοκληρωθούν οι ιατροδικαστικές και εγκληματολογικές αναλύσεις.

Πηγή: skai.gr

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