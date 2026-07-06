Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε από τον Τραμπ να συγκρατήσει τον Ερντογάν εν όψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε παράπονα την Παρασκευή στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την κλιμακούμενη αντι-ισραηλινή ρητορική του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με το Axios που επικαλείται Ισραηλινούς και Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου ζήτησε επίσης από τον Τραμπ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Ερντογάν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί αυτή την εβδομάδα στην Άγκυρα, να αποφύγει την πώληση οπλικών συστημάτων που θα βοηθούσαν την Τουρκία να εκσυγχρονίσει την πολεμική αεροπορία της, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Οι εντάσεις μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας έχουν κλιμακωθεί τα τελευταία δύο χρόνια, εν μέσω των πολέμων στη Γάζα και στο Ιράν. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει διατηρήσει στενούς και φιλικούς δεσμούς τόσο με τον Νετανιάχου όσο και με τον Ερντογάν, έναν βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ και περιφερειακό μεσολαβητή.

Η εικόνα του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον έχει δεχτεί πλήγματα τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει πλήξει το ποσοστό δημοφιλίας του Τραμπ και έχει διχάσει την εκλογική βάση του κινήματος «MAGA».

Δεν είναι σαφές πόση επιρροή εξακολουθεί να ασκεί ο Νετανιάχου, σχολιάζει το Axios, τόσο λόγω της στενής σχέσης του Τραμπ με τον Ερντογάν, όσο και λόγω των οικονομικών οφελών από τις πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Τουρκία.

Ο Τραμπ θα συναντήσει τον Ερντογάν την Τρίτη και θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Στην τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται μια συμφωνία ύψους 700 εκατ. δολαρίων για νέους κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη της Τουρκίας, καθώς και η πιθανότητα επανένταξης της δεύτερης μεγαλύτερης στρατιωτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στο πρόγραμμα F-35.

Η Τουρκία αποκλείστηκε από το πρόγραμμα F-35 το 2019, αφού αγόρασε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Πεντάγωνο διεξάγει μια μελέτη προκειμένου να προσδιορίσει πώς θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να πουλήσουν αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, παρά το γεγονός ότι η Άγκυρα διαθέτει τους ρωσικούς S-400. «Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να εξακριβώσουμε ότι έχουν συμβεί... προκειμένου να συμμορφωθούμε με την αμερικανική νομοθεσία. Ο πρόεδρος μας ζήτησε να το κάνουμε αυτό», δήλωσε ο Βανς στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Για τον Νετανιάχου, οι ενδεχόμενες πωλήσεις όπλων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ολοένα και πιο εχθρική στάση της κυβέρνησης Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον σιωνισμό «ιδεολογία γενοκτονίας» και υπονόησε ότι αποτελεί απειλή για την επιβίωση της Τουρκίας.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν κλιμάκωσε τη ρητορική σε συνέντευξη που παραχώρησε σε τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι, χαρακτηρίζοντας την ισραηλινή κυβέρνηση «βάρος που η ανθρωπότητα δεν μπορεί πλέον να αντέξει» και «πρόβλημα για ολόκληρο τον κόσμο», ενώ ζήτησε την επιβολή διεθνών κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, ο Νετανιάχου εξέφρασε στον Τραμπ τα παράπονά του για τον Ερντογάν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και έδειξε ότι επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παρέμβει ώστε να περιορίσει τον Τούρκο ηγέτη. «Ο Νετανιάχου έθεσε ένα αίτημα και ο πρόεδρος τον άκουσε. Οπότε ο πρόεδρος ίσως μεταφέρει [στον Ερντογάν] ένα μήνυμα του τύπου: “Έλα τώρα, μήπως μπορείς να το πάρεις λίγο πιο χαλαρά;”. Αλλά τα πράγματα είναι όπως είναι», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Νετανιάχου έχει μια σχέση με τον Τραμπ που χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις όλα αυτά τα χρόνια, και οι εντάσεις μεταξύ των δύο εντάθηκαν καθώς ο Τραμπ διαπραγματευόταν το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν με έναν τρόπο που δυσαρέστησε τον Ισραηλινό ηγέτη.

Πολλοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων και ο Βανς, έχουν κατηγορήσει τον Νετανιάχου ότι έκανε αισιόδοξες προβλέψεις σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν, οι οποίες δεν επαληθεύτηκαν. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο αργότερα αυτό το μήνα.

«Ο Μπίμπι έκανε μια σειρά υποσχέσεων σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν που δεν πραγματοποιήθηκαν», δήλωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Αλλά τι να κάνουμε; Θα έρθει. Θα δώσει τις υποσχέσεις του και μετά θα πρέπει να τα ελέγξουμε όλα».

Ο Νετανιάχου εξέφρασε δημόσια παρόμοια άποψη τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Fox & Friends», αναφερόμενος σε αντι-ισραηλινές δηλώσεις υψηλόβαθμων Τούρκων αξιωματούχων και υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία υποστηρίζει «τους κακούς» στην περιοχή.

Επιπλέον, επιτέθηκε άμεσα στον Ερντογάν, λέγοντας ότι ο Τούρκος ηγέτης απειλεί το Ισραήλ και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ. «Όσον αφορά ένα καθεστώς που έχει μολυνθεί από την Αδελφότητα των Μουσουλμάνων, ένα ακραίο κίνημα που μισεί την Αμερική… Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να τους δοθούν F-35 ή οι κινητήρες για τα μαχητικά τους αεροσκάφη, επειδή αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ και από τη στάση της Αμερικής», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Πηγή: skai.gr

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