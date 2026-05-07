Προσθέστε το SKAI.gr ως προτιμώμενη πηγή στο Google

Η περίπτωση του Γιώργου Βαγιαννίδη φαίνεται πως επανέρχεται στο προσκήνιο για τον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της πορτογαλικής Record, το «τριφύλλι» εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να κινηθεί για τον Έλληνα διεθνή μπακ.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν αποκλείει την προοπτική δανεισμού του ποδοσφαιριστή, ο οποίος φέτος είχε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και μέτρησε 7 ασίστ.

Ο Βαγιαννίδης είχε παραχωρηθεί το περασμένο καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ, με το συμβόλαιό του να δεσμεύει τη Σπόρτινγκ έως το 2030 και να περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης 80 εκατομμυρίων ευρώ. Παρά το μακροχρόνιο συμβόλαιο, οι Πορτογάλοι φαίνεται να είναι ανοιχτοί σε προτάσεις που θα εξασφαλίζουν αγωνιστικό χρόνο στον παίκτη.

Ωστόσο, με βάση το ρεπορτάζ, στην παρούσα φάση δεν προκύπτει κάποια κίνηση από πλευράς Παναθηναϊκού, καθώς ο σύλλογος βρίσκεται στη διαδικασία να ξεκαθαρίσει πρώτα το θέμα του προπονητή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.