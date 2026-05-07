Στον τελικό του Champions League της FIBA για πρώτη φορά στην ιστορία της προκρίθηκε η Ρίτας Βίλνιους, καθώς νίκησε πανεύκολα με 87-69 την Τενερίφη, στον πρώτο ημιτελικό του Final 4 που διεξάγεται στην Μπανταλόνα. Η επτά φορές πρωταθλήτρια Λιθουανίας θεωρείται - ή θεωρούταν τουλάχιστον μέχρι αυτή την εμφάνιση - το αουτσάιντερ της διοργάνωσης, αλλά πλέον μπορεί να ορέγεται την κούπα, είτε προκριθεί η ΑΕΚ, είτε η Μάλαγα.

Η Ρίτας προκρίθηκε έτσι στον τέταρτο ευρωπαϊκό τελικό της ιστορίας της (οι τρεις προηγούμενοι στο EuroCup, το οποίο έχει κατακτήσει δύο φορές) και πρώτο από το 2009, έχοντας για MVP στον αποψινό ημιτελικό τον Χάρντινγκ (29 πόντοι, 5 ασίστ)

Από την άλλη, για την Τενερίφη, η οποία είχε μόλις δύο εύστοχα τρίποντα σε ολόκληρο το παιχνίδι και έχασε με τραυματισμό τον Γκιεντράιτις, ξεχώρισε μόνο ο Μαρσελίνο Χουέρτας, (21 πόντοι, 5 ασίστ).

Το ματς:

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τους Σμιθ και Χουέρτας να πρωταγωνιστούν επιθετικά για τις δύο ομάδες να πετυχαίνουν σερί πόντους για το 7-6, ενώ ο Χάρντινγκ με συνεχόμενους δικούς του πόντους έβαλε τη Ρίτας μπροστά με 11-8. Ο Κάρολαϊν πατώντας τη γραμμή του τριπόντου έβαλε τους Λιθουανούς για πρώτη φορά στο +6 (15-9), ενώ Χουέρτας και Γκιεντράιτις ισοφάρισαν για την Τενερίφη, πριν έρθει ο Μασιούλις για να διαμορφώσει με μια βολή του το 18-17 της πρώτης περιόδου.

Η Τενερίφη πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ με καλάθι του Αμπρομάιτις, όμως ο Μασιούλις απάντησε με τρίποντό του, ενώ με δύο ακόμα βολές του που ακολούθησαν ένα λέι απ του Χάρντινγκ, έφεραν το 25-19. Δύο διαδοχικά λάθη από πλευράς Τενερίφης και ένα κάρφωμα του Παλιουκενας σε αιφνιδιασμό, έβαλαν τη Ρίτας για πρώτη φορά στο +7 (28-21), με τους Λιθουανούς να διατηρούν αυτές τις υπέρ του διαφορές μέχρι και το 40-34 του πρώτου ημιχρόνου, ενώ οι Ισπανοί έχασαν με τραυματισμό τον Γκιεντράιτις.

Ο Σμιθ με πέντε σερί πόντους του έγινε διψήφιος και έβαλε τη Ρίτας στο +11 (47-36), ενώ ο Χουέρτας έφτασε τους 14 προσωπικούς πόντους για να μειώσει σε 47-38 και συνέχισε να ηγείται επιθετικά της Τενερίφης, η οποία πλησίασε στο 49-46! Ωστόσο, οι Λιθουανοί απάντησαν με σερί τους 8-1 και ξέφυγαν πάλι με διψήφια διαφορά (57-47), με τον Χάρντινγκ να φτάνει τους 19 πόντους, ενώ έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο όντας μπροστά με 62-53.

Η Ρίτας συνέχισε να ελέγχει τον ημιτελικό και στο τέταρτο δεκάλεπτο, παραμένοντας σε «απόσταση ασφαλείας» από την Τενερίφη, η οποία προσπαθούσε αλλά δεν μπορούσε να πλησιάσει πιο κοντά. Ο Χάρντινγκ συνέχισε το… βιολί του, φτάνοντας τους 23 προσωπικούς πόντους για να διαμορφώσει το 74-60, ενώ η Ρίτας διαχειρίστηκε χωρίς μεγάλες δυσκολίες το προβάδισμά της, φτάνοντας στη νίκη με το τελικό 87-69!

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-34, 62-53, 87-69



