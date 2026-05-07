Στη Λεωφόρο τα τελευταία ματς της Κηφισιάς στα playouts

Το γήπεδο της Λεωφόρου θα χρησιμοποιήσει η Κηφισιά στα δύο τελευταία παιχνίδια της στη διαδικασία των playouts της Stoiximan Super League.

Όπως ανακοίνωσε η Λίγκα, η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα υποδεχτεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τον Ατρόμητο (12/05) και την ΑΕΛ Novibet για την 8η και 10η αγωνιστική αντίστοιχα εξαιτίας μιας βλάβης σε έναν πυλώνα στο γήπεδο της Νίκαιας.

Θυμίζουμε ότι η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Παναθηναϊκό και θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την τελευταία αγωνιστική των playoffs χωρίς τον κόσμο του, στον τελευταία επίσημο αγώνα του «τριφυλλιού» στην ιστορική του έδρα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Λίγκας:

«Ανακοινώνεται ότι, οι κάτωθι αγώνες, στο πλαίσιο της 8ης και 10ης Αγωνιστικής των Stoiximan Playouts, αλλάζουν έδρα και θα διεξαχθούν ως εξής:

8η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ θα διεξαχθεί την Τρίτη 12.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας).

10η Αγωνιστική

Ο αγώνας ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΕΛ NOVIBET θα διεξαχθεί την Πέμπτη 21.05.26 στις 19:00, στο Γήπεδο “Απ. Νικολαΐδης” (αντί για το Δημοτικό Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας)».

