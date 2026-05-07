Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει να αναζητά σταθερότητα και αυτοπεποίθηση στη χωμάτινη περίοδο, καθώς γνώρισε νέο πρόωρο αποκλεισμό, αυτήν τη φορά από τον πρώτο γύρο του Masters της Ρώμης. Ο Έλληνας πρωταθλητής ηττήθηκε με 2-0 σετ (6?4, 7?6) από τον Τσέχο Τόμας Μάχατς, σε ένα ματς όπου δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του ούτε να βρει λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς έχασε νωρίς το σερβίς του και δεν μπόρεσε να αντιδράσει, ενώ στο δεύτερο, παρότι ισοφάρισε με μπρέικ στο 5?4, λύγισε στο τάι μπρέικ. Ο Μάχατς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Έλληνα τενίστα και πήρε δίκαια την πρόκριση, αφήνοντας τον Τσιτσιπά να ψάχνει ξανά απαντήσεις λίγο πριν το Roland Garros.

Η φετινή χωμάτινη σεζόν έχει φέρει περισσότερες απογοητεύσεις παρά επιτυχίες για τον Στέφανο, που δείχνει να δυσκολεύεται να βρει ρυθμό και διάρκεια στο παιχνίδι του. Παρ' όλα αυτά, το Παρίσι αποτελεί πάντα σημείο αναφοράς για τον Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος θα προσπαθήσει να κάνει την επανεκκίνηση εκεί όπου έχει ζήσει τις πιο δυνατές στιγμές της καριέρας του.

