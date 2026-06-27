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Ο Μεσούτ Οζίλ είναι το φαβορί για την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας

Στόχο την προεδρία της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας έχει βάλει ο άλλοτε αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ

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Μεσούτ Οζίλ

Σε αναζήτηση νέου προέδρου βρίσκεται η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία με το φαβορί να είναι ένα πρόσωπο… έκπληξη.

Ο Μεσούτ Οζίλ έχει κρεμάσει εδώ και χρόνια τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και συγκεκριμένα από το 2023, ωστόσο δεν έχει σκοπό να μείνει μακριά από τον χώρο του ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα ο άλλοτε σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Άρσεναλ αποτελεί το μεγάλο φαβορί για να αναλάβει τη θέση.

Στόχος του Οζίλ είναι να προσφέρει τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του για τον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτή τη φορά όχι μέσα από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, αλλά πίσω από ένα γραφείο, έχοντας διοικητικό ρόλο.
 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: ποδόσφαιρο Τουρκία
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