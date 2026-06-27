Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στα πράσινα και ο Ράστοντερ: Έκλεισε και την 5η μεταγραφή του ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τη συμφωνία και για τον Έλμιν Ράστοντερ, με την Τουν να λέει το «ναι» και το «τριφύλλι» να φτάνει σε 5η μεταγραφή από τέλη Ιουνίου

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ράστοντερ

Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντε Φράι και τώρα Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» έχουν πλέον οριστική συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του υψηλόσωμου επιθετικού που θα ντυθεί άμεσα με τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος!

Από τα τέλη Ιουνίου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τις αποτελεσματικές κινήσεις του Στέφανου Κοτσόλη και φυσικά την οικονομική ισχύ που παρέχει στον σύλλογο ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει ολοκληρώσει πέντε μεταγραφές!

Ο Ράστοντερ θα υπογράψει από Δευτέρα το συμφωνηθέν συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και από Τρίτη θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία και το Άπελντοορν όπου πραγματοποιείται η φετινή προετοιμασία.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Γιάκομπ Νίστρουπ ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark

Απόρρητο