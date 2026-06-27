Καμαρά, Τσάπρας, Πένια, Ντε Φράι και τώρα Ράστοντερ για τον Παναθηναϊκό!

Οι «πράσινοι» έχουν πλέον οριστική συμφωνία με την Τουν για την απόκτηση του υψηλόσωμου επιθετικού που θα ντυθεί άμεσα με τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος!

Από τα τέλη Ιουνίου η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, με τις αποτελεσματικές κινήσεις του Στέφανου Κοτσόλη και φυσικά την οικονομική ισχύ που παρέχει στον σύλλογο ο Γιάννης Αλαφούζος, έχει ολοκληρώσει πέντε μεταγραφές!

Ο Ράστοντερ θα υπογράψει από Δευτέρα το συμφωνηθέν συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και από Τρίτη θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία και το Άπελντοορν όπου πραγματοποιείται η φετινή προετοιμασία.

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