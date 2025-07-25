Επέστρεψε μετά από 12 χρόνια στον Παναθηναϊκό ο Γιούρκας Σεϊταρίδης!

Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε ότι ο παλαίμαχος μπακ ανέλαβε πόστο στην ακαδημία του συλλόγου ως Youth Development Phase Coach στα ηλικιακά τμήματα Κ13 έως Κ17 αλλά και βοηθός προπονητή στην Κ16.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω μετά από χρόνια στον Παναθηναϊκό. Είναι ο σύλλογος που με ανέδειξε στην Ευρώπη, έχω κατακτήσει μαζί του τίτλους, έχουμε κάνει σημαντικότατες ευρωπαϊκές πορείες που είναι γνωστές σε όλους. Δέχθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση συνεργασίας που μου έγινε», επεσήμανε ο Σεϊταρίδης.

Ο ρόλος του άλλοτε παίκτη των Πόρτο, Ατλέτικο Μαδρίτης και Ντινάμο Μόσχας θα είναι σύνθετος και αφορά μία θέση που υπάρχει στις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές ακαδημίες.

Ποντάρει ο Παναθηναϊκός με την παρουσία του Σεϊταρίδη στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη της προσωπικότητας, της εικόνας και της ηγετικής παρουσίας ενός ποδοσφαιριστή, με σκοπό την προετοιμασία του ως παίκτη του συλλόγου, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Αφορά κυρίως παίκτες με προοπτικές που παρουσιάζουν:

• Ηγετικά χαρακτηριστικά

• Σωστή νοοτροπία

• Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας.

• Δυνατότητα να εκπροσωπούν επάξια τον σύλλογο σε κάθε επίπεδο.

Η διαδικασία περιλαμβάνει:

• Ανάπτυξη soft skills (εξατομικευμένη προπόνηση, συμπεριφορά, πειθαρχία)

• Καλλιέργεια ταυτότητας ρόλου, ώστε ο παίκτης να χτίσει ένα προσωπικό προφίλ συμβατό με τις αξίες του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γιούρκα Σεϊταρίδη, ο οποίος αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα στην ακαδημία της ομάδας μας ως Youth Development Phase Coach στα ηλικιακά τμήματα Κ13 έως Κ17 αλλά και βοηθός προπονητή στην Κ16.

Ο Γιούρκας επιστρέφει στον Παναθηναϊκό έπειτα από 12 χρόνια όταν και ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική καριέρα του. Στο σύλλογό μας εντάχθηκε για πρώτη φορά το 2001, προτού καν κλείσει τα 20 χρόνια του. Μετά από 3,5 χρόνια σπουδαίας πορείας στο Τριφύλλι που ολοκληρώθηκε με την κατάκτηση του Euro με την Εθνική Ελλάδας, ο Σεϊταρίδης πήρε μεταγραφή στην Πόρτο. Η ποδοσφαιρική επιστροφή του στον Παναθηναϊκό ήρθε το 2009 και διήρκησε μία τετραετία. Στη διπλή θητεία του στο Τριφύλλι κατέκτησε δύο νταμπλ, καταγράφοντας 173 συμμετοχές, ως ένας από τους πλέον επιτυχημένους δεξιούς μπακ στην ιστορία του συλλόγου μας.

«Η επιλογή του Γιούρκα Σεϊταρίδη είναι μέρος του σχεδιασμού που έχουμε αποφασίσει με τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Αλαφούζο. Ταιριάζει απόλυτα στο προφίλ που αναζητούσαμε. Πιστεύω ότι έχει πολύ καλή επαφή με τα παιδιά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες και έρχεται να καλύψει στην ακαδημία μας ένα πολύ σημαντικό ρόλο, να εμπνεύσει, να καθοδηγήσει και να μεταδώσει τις παναθηναϊκές αξίες στους ποδοσφαιριστές αυτών των ηλικιών. Γιούρκα, καλώς όρισες στην ομάδα μας», ήταν τα λόγια του συμβουλου στρατηγικού σχεδιασμού και πρέσβη του συλλόγου, Τάκη Φύσσα.

Από την πλευρά του, ο Γιούρκας Σεϊταρίδης ανέλυσε το σκεπτικό του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω μετά από χρόνια στον Παναθηναϊκό. Είναι ο σύλλογος που με ανέδειξε στην Ευρώπη, έχω κατακτήσει μαζί του τίτλους, έχουμε κάνει σημαντικότατες ευρωπαϊκές πορείες που είναι γνωστές σε όλους. Δέχθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη την πρόταση συνεργασίας που μου έγινε, με μεγάλη χαρά και παράλληλα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα κι όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλές απαιτήσεις. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με πολλή δουλειά και την εμπειρία μου, ώστε να περάσουμε στα παιδιά κάποια μηνύματα μέσω ομιλιών και φυσικά μέσα στο γήπεδο. Σ’ αυτές τις ηλικίες το πιο σημαντικό πέρα από το ποδόσφαιρο είναι πώς θα τους πλάσουμε ως χαρακτήρες και προσωπικότητες. Πρέπει να μάθουν τα παιδιά εάν τους δοθεί η ευκαιρία να παίξουν στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι και στο χέρι τους, ότι Παναθηναϊκός δεν σημαίνει μόνο μεγάλη ομάδα αλλά και μάχη για να κερδίσω τίτλους. Γιατί Παναθηναϊκός σημαίνει πρωταθλητισμός. Άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός. Οπότε μέσα από την τριβή με τα παιδιά, θα προσπαθήσω να περάσω τις αξίες, τα ιδανικά, τη νοοτροπία του συλλόγου και να τους πλάσουμε την προσωπικότητα.

Είχα στο μυαλό μου να ασχοληθώ με την ακαδημία, έχω πάρει το UEFA A και το UEFA C των ακαδημιών. Είναι και για εμένα μια νέα αρχή. Έκανα μία θητεία στην Κ15 και Κ16 της εθνικής ομάδας. Είδα ότι είναι κάτι όμορφο και αγνό. Μπορεί να μην έχει την ίδια προβολή και οικονομική ανταμοιβή με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί σε αυτές τις ηλικίες πλάθεις τον μελλοντικό ποδοσφαιριστή.

Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει κερδίσει αμέτρητους τίτλους και οι περισσότεροι παίκτες προέρχονται από την ακαδημία. Ο Παναθηναϊκός το είχε καταφέρει στο παρελθόν. Από Μπασινά, Γκούμα μέχρι αργότερα με παίκτες που έκαναν καριέρα στο εξωτερικό. Θέλω να κάνουμε το ίδιο και τώρα.

Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας, κ. Αλαφούζο, τον Τάκη Φύσσα και τον Θόδωρο Ελευθεριάδη για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τους δικαιώσω».

