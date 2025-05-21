Πόλο: Ο Απόλλων Σμύρνης έκανε το 1-1 στη σειρά των αγώνων με τον Παναθηναϊκό

Έβγαλε αντίδραση και έφερε τη σειρά στα ίσα ο Απόλλων Σμύρνης. Το βράδυ της Τετάρτης (21/05), η «Ελαφρά Ταξιαρχία» πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στο Σεράφειο κολυμβητήριο με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με σκορ 10-6 στο Game 2 της σειράς για την 3η θέση της Α1 Πόλο Ανδρών, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Χάρη στην εξαιρετική τους άμυνα και στο επιθετικό κρεσέντο του Ράντοβιτς (3γκολ), οι γηπεδούχοι έφτασαν εύκολα στη νίκη και πλέον μπήκαν γερά στον κόλπο για την 3η θέση που δίνει το εισιτήριο για τους ομίλους του LEN Euro Cup!

Πλέον τα πάντα θα κριθούν στο τρίτο και τελευταίο παιχνίδι της σειράς, το οποίο και θα διεξαχθεί και πάλι στο Σεράφειο κολυμβητήριο το Σάββατο (24/5).

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 3-0, 3-1, 1-2

Απόλλων Σμύρνης: Γαλανόπουλος, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Ράντοβιτς 3, Τρούλος 1, Δίπλαρος, Καπότσης 1, Χονδροκούκης, Φώσκολος, Γαρδίκας 2, Ρομπόπουλος, Σολανάκης 1, Λιμαράκης, Τσιαβαλιάρης, Σεμερτζίδης

Παναθηναϊκός: Ριστίτσεβιτς, Σκλήρας, Νικολαΐδης, Παπανικολάου 3, Γεωργαράς 1, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Σγουρίδης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης 1, Ράσοβιτς 1, Αγκόρτσας, Ασβέστης, Γκαβογιαννάκης, Πορτοκάλης

