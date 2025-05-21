Με τον Χάνσι Φλικ να κάνει... εγχώριο τρεμπλ κατακτώντας πρωτάθλημα, Κύπελλο και Supercopa, οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα θέλησαν να επεκτείνουν τη συνεργασία τους με τον Γερμανό προπονητή και η επιθυμία αυτή μετουσιώθηκε σε νέο συμβόλαιο!

Οι Καταλανοί ανακοίνωσαν ότι οι δύο πλευρές υπέγραψαν συμφωνία που θα κρατήσει τον 60χρονο τεχνικό στη Βαρκελώνη μέχρι το 2027, έναν χρόνο παραπάνω από την προηγούμενη.

Ο Φλικ τα πήγε εξαιρετικά στην πρώτη του δουλειά εκτός Γερμανίας, φτάνοντας, πέραν των τριών τίτλων, και μία ανάσα από τον τελικό του Champions League.

