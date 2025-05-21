Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε σήμερα (21/05) την πρώτη του προπόνηση στο Άμπου Ντάμπι. Μια προπόνηση, ωστόσο, που πριν και μετά περιελάμβανε ταλαιπωρία για τους «πράσινους» με παρατράγουδα!

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 στην πόλη του Final 4 της Ευρωλίγκας, Γιώργος Πετρίδης, όταν η αποστολή πήγαινε για προπόνηση, ο οδηγός του πούλμαν άφησε τους «πράσινους» στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Αλ Τζαζίρα! Εκείνοι, λοιπόν, κατέβηκαν και πήγαν με τα πόδια, κάνοντας κύκλους μέσα στον καύσωνα, αφού δεν μπορούσαν να ξέρουν σε ποιο γήπεδο βρίσκονται.

Τελικά, επέστρεψαν στο πούλμαν και ο οδηγός τους πήγε στο προπονητικό του μπάσκετ. Η Οδύσσεια, όμως, είχε και συνέχεια.

Μετά την προπόνηση, ο οδηγός έκανε νέο λάθος, αφού πήγε την αποστολή στο αεροδρόμιο αντί για το ξενοδοχείο! Συνολικά, δηλαδή, η προπόνηση, από την ώρα που έφυγαν οι «πράσινοι» από το ξενοδοχείο, μέχρι να επιστρέψουν σε αυτό, διήρκεσε 4,5 ώρες!

