«Θρησκεία το μπάσκετ στην Ελλάδα» λέει ο Γερμανός Πλάις

Απολαυστικές ατάκες από τον Γερμανό «ψηλό» του Παναθηναϊκού πριν από το Final Four της Ευρωλίγκας. Ο Τίμπορ Πλάις εξηγεί ότι στην Ελλάδα το μπάσκετ «είναι κουλτούρα, είναι θρησκεία».

«Τρελαμένος» με τους οπαδούς του μπασκετικού Παναθηναϊκού φαίνεται ο Γερμανός Τίμπορ Πλάις, έμπειρος διεθνής παίκτης που αγωνίζεται στη θέση «5» και ήρθε φέτος στους πρωταθλητές Ευρώπης, για να τους βοηθήσει να υπερασπίσουν τον τίτλο τους. Μιλώντας στο αθλητικό πρακτορείο SID ο Γερμανός «ψηλός» θυμήθηκε με δέος την προπόνηση της αθηναϊκής ομάδας λίγο πριν από τα κρίσιμα παιχνίδια με την τουρκική Ανατολού Εφές για τα πλέι-οφ της Ευρωλίγκας, μπροστά σε…12.000 φίλους των «Πρασίνων».

«Είχαμε μία ανοιχτή προπόνηση και έτσι απλά στις εξέδρες βρέθηκαν 12.000 φίλαθλοι» λέει. «Και σκέφτηκα: παιδιά, δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε; Τόσο ωραίο καιρό έχει έξω. Τι κάνετε εδώ;»

Ο Πλάις έχει πολύ πλούσιο βιογραφικό, καθώς αγωνίστηκε στο NBA με τη φανέλα των Γιούτα Τζαζ, κατέκτησε δύο φορές την Ευρωλίγκα με την Ανατολού Εφές, κέρδισε πρωταθλήματα και κύπελα στη Γερμανία, την Τουρκία και την Ισπανία, ενώ πρόλαβε να κάνει και ένα πέρασμα από το ιταλικό πρωτάθλημα. Αλλά όπως εξηγεί ο ίδιος στο SID, στην Ελλάδα «ο ενθουσιασμός για το μπάσκετ είναι άλλο πράγμα» και δεν συγκρίνεται με τους προηγούμενους σταθμούς της καριέρας του. «Είναι κουλτούρα, είναι θρησκεία, είναι τρόπος ζωής» το μπάσκετ στην Ελλάδα, λέει.

Πολύτιμος, πανύψηλος «ρολίστας»

Η αλήθεια είναι ότι ο Τίμπορ Πλάις, στα 35 του χρόνια πλέον, δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο «δαιμονισμένο μπάσκετ» που παίζoυν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Άλλωστε ήρθε στην ομάδα «δανεικός» και με συγκεκριμένη αποστολή, για να αναπληρώσει κάποια από τα κενά που άφησαν οι τραυματίες Ματίας Λεσόρ και Ομάρ Γιουρτσεβέν και να δώσει ανάσες με την επιβλητική παρουσία του κάτω από το καλάθι, αλλά και το μακρινό σουτ που «επιστρατεύει» όποτε χρειαστεί. Καθώς όμως ο Γιουρτσεβέν επέστρεψε γρήγορα στην ενεργό δράση, τελικά ο Πλάις πήρε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στην Ευρωλίγκα, με μέσο όρο μόλις… 1 πόντο.

Μιλώντας πρόσφατα στη γερμανική τηλεόραση (ARD), ο Τίμπορ Πλάις αποκάλυψε ότι του είχε τηλεφωνήσει ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίν Αταμάν (με τον οποίο συνεργάστηκαν παλαιότερα και στην Εφές) προτείνοντάς του να έρθει στην Ελλάδα και δίνοντάς του διορία… 90 λεπτών για να αποφασίσει. Δεν χρειάστηκε να σκεφτεί και πολύ. Η πρόταση Αταμάν ήταν «μία καταπληκτική ευκαιρία για έναν ακόμη ευρωπαϊκό τίτλο», όπως λέει ο ίδιος, γιατί «ο Αταμάν έχει ένα τεράστιο ταλέντο να επιλέγει τους κατάλληλους παίκτες» δίπλα του. «Γι αυτό είχαμε κατακτήσει μαζί εννέα τίτλους μέσα σε πέντε χρόνια»

Ήδη σήμερα ο «Big Mann», όπως τον αποκαλούν στην πατρίδα του, θεωρείται ο πιο επιτυχημένος Γερμανός στην ιστορία της Ευρωλίγκα. Ένα τρίτο τρόπαιο με τον Παναθηναϊκό θα ήταν ασφαλώς το «κερασάκι στην τούρτα». Τα προγνωστικά του; «Όλοι λένε ότι φαβορί είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος φυσικά έπαιξε πάρα πολύ καλά και κυριάρχησε στη σεζόν. Αλλά στο Final Four η τράπουλα ξαναμοιράζεται από την αρχή. Έχει σημασία ποιος θα βρεθεί σε καλή μέρα, ποιος κοιμήθηκε καλά την προηγούμενη μέρα. Οπότε όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές…»

Και μετά την Ευρωλίγκα;

Θα παραμείνει άραγε ο Τίμπορ Πλάις στην Αθήνα μετά το Final Four του Αμπού Ντάμπι; Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια απουσίας στο εξωτερικό, ο ίδιος λέει ότι «μπορώ να φανταστώ μία επιστροφή στη Γερμανία για να παίξω και πάλι εκεί, αν μη τι άλλο θα είμαι πιο κοντά στην οικογένειά μου και στους φίλους μου». Αλλά από την άλλη πλευρά, «να δούμε τι θα προκύψει και πού θα αισθάνομαι καλύτερα. Aς αφήσουμε απλά τα πράγματα να κυλήσουν…»

(SID, dpa, tagesschau.de)

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.