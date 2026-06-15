Ο Βασίλης Σπανούλης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής του Άρη, με τον «Kill Bill» να αναλαμβάνει το πάγκο της «κίτρινης» ΚΑΕ για να την επαναφέρει πίσω στις επιτυχίες.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του ο Σπανούλης ερωτήθηκε για το αν περίμενε τόσο καιρό μία άλλη ομάδα από την Ευρωλίγκα για να του κάνει πρόταση, φωτογραφίζοντας σαφώς τον Ολυμπιακό.

Ο Σπανούλης ωστόσο ήταν ξεκάθαρος και τόνισε χαρακτηριστικά ότι αν ήθελε να πάει σε άλλη ομάδα θα το είχε κάνει ήδη.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Καταλαβαίνω πού πηγαίνει αυτή η ερώτηση. Αν ήθελα να κάνω κάτι άλλο, θα το είχα κάνει. Είναι μια απόφαση που ήρθε μέσα από συζήτηση, ωρίμανση και συνειδητοποιημένα. Δεν παίρνεις μια μεγάλη απόφαση σε μια μέρα. Μέσα από τις συζητήσεις θεωρώ πως πήρα τη σωστή απόφαση. Όποια απόφαση πήρα στη ζωή μου θεωρώ ότι ήταν σωστή, γιατί ήταν συνειδητή».

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