Επιστροφή στη Λεωφόρο και μάλιστα για τη διεξαγωγή ενός σημαντικού φιλικού παιχνιδιού για τον Παναθηναϊκό!

Όπως ανακοίνωσε η Γκρασχόπερ, θα αντιμετωπίσει το «τριφύλλι» στις 11 Ιουλίου στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της, με την ώρα έναρξης του ματς να εκκρεμεί.

Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του την μεθαύριο (17/06) με την «πρώτη» στο Κορωπί, ενώ την προσεχή Δευτέρα (22/06) θα αναχωρήσει για την Ολλανδία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.

Λίγες ημέρες μετά την αναμέτρηση με την ελβετική ομάδα, δε, και συγκεκριμένα στις 15 Ιουλίου, οι «πράσινοι» θα παίξουν νέο φιλικό, κόντρα στην Ραπίντ, στη Βιέννη.

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