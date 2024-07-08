Με την περίπτωση του Μπρούνο Πέτκοβιτς συνδέεται εκ νέου ο ΠΑΟΚ.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τη βοσνιακή ιστοσελίδα «Sportsport», γίνεται λόγος για τις οικονομικές απαιτήσεις του Κροάτη φορ.

Συγκεκριμένα, ο 29χρονος άσος φέρεται να έχει ζητήσει από τον «δικέφαλο του Βορρά» συμβόλαιο ύψους 2 εκατ. ευρώ, ενώ γίνεται αναφορά και στο ενδιαφέρον των Μπολόνια και Φιορεντίνα που έχουν εκφράσει στο πρόσωπό του.

Υπενθυμίζεται ότι το συμβόλαιο του Πέτκοβιτς με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ εκπνέει το επόμενο καλοκαίρι. Έχει, δε, ρήτρα ύψους 2,5 εκατ. ευρώ, η οποία όμως έχει ισχύ για ακόμα μία εβδομάδα.

«Ο Πέτκοβιτς έθεσε ψηλά τον πήχη. Δε θέλει να πάει στη Σαουδική Αραβία, αλλά αν ήδη σχεδιάζει να φύγει από την Ντιναμό, θέλει να πάει σε ένα σύλλογο, που θα κερδίζει αξιοπρεπή χρήματα. Η ρήτρα ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ λήγει σε επτά ημέρες. Αν ο Πέτκοβιτς δε βρει μέχρι τότε σύλλογο πρόθυμο να πληρώσει αυτό το ποσό, τότε η Ντιναμό θα είναι αυτή που θα διαχειριστεί την πιθανή μεταγραφή.

Μέχρι στιγμής, η Μπολόνια και η Φιορεντίνα έχουν κάνει σοβαρή διερεύνηση. Οι δύο ομάδες της Serie A, του προσέφεραν ετήσιες αποδοχές 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά ο Κροάτης επιθετικός αρνήθηκε. Ο τελευταίος που χτύπησε την πόρτα του Πέτκοβιτς ήταν ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής επιθετικός ζήτησε μισθό 2 εκατομμυρίων ευρώ από τους πρωταθλητές Ελλάδας, που είναι πολύ υψηλός για το σύλλογο της Θεσσαλονίκης», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω δημοσίευμα.

