bwin: Ένα υπέροχο ραντεβού με την οικογένεια της Στέγης «Φωτεινή»

Η bwin συνεχίζει να χαράζει τον δικό της δρόμο προς την κοινωνική συνεισφορά, στέκεται δίπλα στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, «αγκαλιάζοντας» τη Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Ένα δέσιμο ζωής και μια ειλικρινή σχέση στοργής. Λίγο πριν το καλοκαιρινό αντίο για διακοπές, το διεθνές στοιχηματικό brand οργάνωσε ακόμα ένα μεσημεριανό γεύμα με τους οκτώ διαμένοντες της Στέγης Φωτεινή. Τα χαμόγελα περίσσευαν και ο ενθουσιασμός ξεχείλιζε, με το «χοροστάσι» να βάζει το κερασάκι σε ένα μεσημεριανό που έμεινε αξέχαστο. Η εθελοντική ομάδα της bwin, μαζί με τους υπέροχους ανθρώπους του Λαογραφικού Εργαστήριου «Το χοροστάσι», τους διαμένοντας της Στέγης και τους συνοδούς τους έγιναν ένα, μιας και το καλοκαιρινό ραντεβού συνοδεύτηκε από καλό φαγητό, χορό, τραγούδι και αμέτρητα χαμόγελα…

Ένα αξέχαστο ραντεβού!

Άλλωστε, το κορυφαίο στοιχηματικό brand έχει «χτίσει» μια δυνατή σχέση με τους οκτώ διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή». Στέκεται στο πλευρό τους και προσπαθεί μέσα από διάφορες ενέργειες και δράσεις να κάνει την καθημερινότητά τους καλύτερη.

Οι εθελοντές της bwin γευμάτισαν το μεσημέρι μαζί τους, έμαθαν τα νέα τους, ενημερώθηκαν για τις δραστηριότητές τους, αλλά και τα νέα τους ενδιαφέροντα, μέχρι τη στιγμή, όπου το «Χοροστάσι» έδωσε το… σύνθημα με όργανα, ώστε να αρχίσουν οι χοροί. Ένα μεσημέρι του Ιουλίου, διαφορετικό από τα άλλα, όπου, το μπουζούκι, το λαούτο και το κλαρίνο χτύπησαν τις πιο ευαίσθητες χορδές και το τραγούδι και ο χορός αποτέλεσαν το ιδανικό φινάλε του αποχωρισμού μέχρι φυσικά την επόμενη συνάντηση τους.

Οι διαμένοντες της Στέγης προσφέρουν μαθήματα ζωής, το έκαναν ξανά, με τον ενθουσιασμό τους, την αγνότητά τους και την καθαρότητα της ψυχής τους. Όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για τον Σεπτέμβριο, σε άλλους χώρους εστίασης, σε γήπεδα μπάσκετ και στη «Στέγη» τους, μα πάνω απ’ όλα όλοι μαζί, γιατί αυτή η «παρέα» έδεσε και οι σχέσεις αγάπης είναι πιο δυνατές από ποτέ!

Ένα ακόμα λιθαράκι στις πρωτοβουλίες κοινωνικής ευθύνης που πραγματοποιεί η bwin, εμπνευσμένη από το όραμά για έμπρακτη υποστήριξη στους ανθρώπους και την κοινωνία. Άλλωστε, το διεθνές βραβευμένο brand ρίχνει βάρος στην ουσία, βρίσκεται δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη με πράξεις αγάπης. Η συνεργασία με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή ξεκίνησε πριν πέντε χρόνια και η δημιουργία της 2ης Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Αριάδνη» ήταν ένα όνειρο ζωής που έγινε πραγματικότητα. Εννέα ενήλικες με βαριά κινητική αναπηρία, των οποίων οι γονείς αδυνατούν να τους φροντίσουν λόγω της ηλικίας ή και της επιβαρυμένης υγείας τους, έχουν το δικό τους σπίτι.

Η αεικίνητη ομάδα εθελοντών της bwin βρίσκεται δίπλα σε όλες τις δράσεις του brand. Άλλωστε το κοινωνικό αποτύπωμα είναι εκείνο που χαρακτηρίζει ως πραγματικά μεγάλο ένα brand και η bwin αποτυπώνει σταθερά και με ουσία τη φιλοσοφία που τη διέπει παραμένοντας ενεργή δίπλα σε όποιον το έχει ανάγκη.

