Στα γραφεία της ΑΕΚ ο Στρακόσα - Υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029

Στην ΑΕΚ θα αγωνίζεται για τα επόμενα πέντε χρόνια ο Θωμάς Στρακόσα. Ο 29χρονος τερματοφύλακας βρίσκεται στα γραφεία της «Ένωσης» για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο και να ανακοινωθεί, ολοκληρώνοντας έτσι και τυπικά την επιστροφή του στην Ελλάδα.

Ο διεθνής Αλβανός τα είχε βρει σε όλα με τον «δικέφαλο», κάτι που συνέβη και με την Μπρέντφορντ τις προηγούμενες μέρες για την αποχώρησή του και έτσι το μόνο που έμενε ήταν η ανακοίνωση της μεταγραφής.

Ο Στρακόσα έρχεται να συνθέσει με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι ένα πολύ δυνατό δίδυμο τερματοφυλάκων για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, η οποία το φετινό καλοκαίρι προχώρησε σε ριζική αναβάθμιση κάτω από τα δοκάρια.

Αγωνίστηκε και στα τρία παιχνίδια της εθνικής του στο Euro 2024 έχοντας πολύ καλή παρουσία, ενώ βρισκόταν στην Μπρέντφορντ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποχώρησε ως ελεύθερος από τη Λάτσιο.

