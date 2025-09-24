Ποδόσφαιρο: Πάνω από 100 συλλήψεις οπαδών της Ρόμα στη Γαλλία - Απετράπη συμπλοκή

Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε περισσότερους από 100 οπαδούς της Ρόμα στο κέντρο της Νίκαιας στη Γαλλία το βράδυ της Τρίτης, αφού παρενέβη προκειμένου να αποτρέψει συμπλοκή πριν από τον αγώνα της ιταλικής ομάδας εναντίον της γαλλικής Νις για το Europa League, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Συνολικά 102 άτομα που ταυτοποιήθηκαν ως οπαδοί της Ρόμα συνελήφθησαν μετά την παρέμβαση των αστυνομικών για να αποτρέψουν σύγκρουση με εμπλεκόμενους περίπου 100 άτομα, ανέφεραν οι τοπικές Αρχές όπως μεταδίδει το Reuters.

«Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές... H ασφάλεια διασφαλίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας», σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αρχών.

Η γαλλική πόλη φιλοξενεί την Τετάρτη το αγώνα μεταξύ της Νις και της Ρόμα, τον οποίο οι Αρχές έχουν χαρακτηρίσει ως υψηλού κινδύνου. Αναμένεται να βρίσκονται στο στάδιο περίπου 400 αστυνομικοί και χωροφύλακες, καθώς και σε όλη την πόλη και σε σημεία κοντά στα γαλλο-ιταλικά σύνορα.

Οι τοπικές Αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι θα υπάρξει μηδενική ανοχή στους ταραχοποιούς, με την αστυνομία να έχει λάβει οδηγίες να εφαρμόζει αυστηρά τις απαγορεύσεις που είναι σε ισχύ.

Πηγή: skai.gr

