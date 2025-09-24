Εγκρίθηκε η μελέτη για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε αναφορικά με τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον χώρο του Βοτανικού.

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπως έγινε γνωστό, ενέκρινε τη μελέτη για τις εργασίες, έπειτα από συνάντηση και πλήρη συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων -κυρίως του Ερασιτέχνη και των τραπεζών που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου.



Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά έρχεται να ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες και, κατά συνέπεια, να δρομολογήσει τις εργασίες, αρχικά για τον καθαρισμό του χώρου και του οικοπέδου, και στη συνέχεια για την ανέγερση των εγκαταστάσεων.

Ωστόσο, για να προχωρήσει το έργο, απαιτείται η τακτοποίηση ορισμένων τυπικών λεπτομερειών. Συγκεκριμένα, πρέπει να προηγηθεί συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και να ακολουθήσει ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.

Σε σχέση με αυτό, φέρεται πως οι υπεύθυνες τράπεζες έχουν ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες επαφές με την κοινοπραξία που έχει αναλάβει και την αποπεράτωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού.

