Η πιο μεγάλη μάχη είναι μπροστά για τον Ακίλε Πολονάρα. Ο Ιταλός φόργουορντ θα υποβληθεί την Πέμπτη σε μεταμόσχευση μυελού των οστών σε νοσοκομείο της Μπολόνια της Ιταλίας, προκειμένου να καταπολεμήσει τη λευχαιμία. Δότρια είναι μια Αμερικανίδα που είναι 90% συμβατή, κάτι που αυξάνει αρκετά τις πιθανότητες επιτυχίας της μεταμόσχευσης.

«Σας ευχαριστώ όλους για τη συμπαράσταση και την αγάπη που μου δείχνετε όλον αυτόν τον καιρό. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από δότες μυελού των οστών παγκοσμίως. Είναι μια απλή κίνηση που μπορεί να σώσει ζωές. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να σας δω σύντομα στο γήπεδο», ανέφερε στο μήνυμά του ο 33χρονος άσος.

Ο Πολονάρα έχει συμφωνήσει με τη Σάσαρι και εφόσον ξεπεράσει το πρόβλημα υγείας του, θα αρχίσει προπονήσεις. Άλλωστε ο ίδιος έχει θέσει ως στόχο όχι απλώς να νικήσει τον καρκίνο, αλλά και να επιστρέψει στα παρκέ.

