Ο Γερμανός Φλόριαν Βιρτς υπέγραψε στη Λίβερπουλ έναντι ποσού που εκτιμάται – σύμφωνα με αγγλικά και γερμανικά μέσα – μεταξύ 135 και 150 εκατομμυρίων ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των μπόνους), αποτελώντας έτσι την τρίτη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πίσω μόνο από τον Νεϊμάρ (220 εκατ. ευρώ) και τον Κιλιάν Μπαπέ (180 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του εξειδικευμένου ιστότοπου Transfermarkt, που θεωρείται σημείο αναφοράς στον χώρο των μεταγραφών, ο ταλαντούχος Γερμανός μέσος αποτελεί πλέον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της αγγλικής Premier League.

Οι 15 ακριβότερες μεταγραφές όλων των εποχών (βάσει Transfermarkt):

1. Νεϊμάρ (Βραζιλία): 220,00 εκατ. ευρώ – Από Μπαρτσελόνα (Ισπανία) σε Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία), 15 Αυγούστου 2017

2. Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία): 180,00 εκατ. ευρώ – Από Μονακό (Γαλλία) σε Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία), 31 Αυγούστου 2017 (δανεισμός), οριστική μεταγραφή την 1η Ιουλίου 2018

3. Φλόριαν Βιρτς (Γερμανία): 135-150 εκατ. ευρώ – Από Μπάγερ Λεβερκούζεν (Γερμανία) στη Λίβερπουλ (Αγγλία), 20 Ιουνίου 2025

4. Φιλίπε Κουτίνιο (Βραζιλία): 135,00 εκατ. ευρώ – Από Λίβερπουλ (Αγγλία) στη Μπαρτσελόνα (Ισπανία), 8 Ιανουαρίου 2018

5. Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία): 135,00 εκατ. ευρώ – Από Ντόρτμουντ (Γερμανία) στη Μπαρτσελόνα (Ισπανία), 25 Αυγούστου 2017

6. Ζοάο Φέλιξ (Πορτογαλία): 127,20 εκατ. ευρώ – Από Μπενφίκα (Πορτογαλία) στην Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία), 3 Ιουλίου 2019

7. Έντσο Φερνάντες (Αργεντινή): 121,00 εκατ. ευρώ – Από Μπενφίκα (Πορτογαλία) στην Τσέλσι (Αγγλία), 31 Ιανουαρίου 2023

8. Έντεν Αζάρ (Βέλγιο): 120,80 εκατ. ευρώ – Από Τσέλσι (Αγγλία) στη Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία), 1 Ιουλίου 2019

9. Αντουάν Γκριεζμάν (Γαλλία): 120,00 εκατ. ευρώ – Από Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) στη Μπαρτσελόνα (Ισπανία), 14 Ιουλίου 2019

10.Τζακ Γκρίλις (Αγγλία): 117,50 εκατ. ευρώ – Από Άστον Βίλα (Αγγλία) στη Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία), 5 Αυγούστου 2021

11.Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία): 117,00 εκατ. ευρώ – Από Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) στη Γιουβέντους (Ιταλία), 10 Ιουλίου 2018

12.Ντέκλαν Ράις (Αγγλία): 116,60 εκατ. ευρώ – Από Γουέστ Χαμ (Αγγλία) στην Άρσεναλ (Αγγλία), 15 Ιουλίου 2023

13.Μόισες Καϊσέδο (Ισημερινός): 116,00 εκατ. ευρώ – Από Μπράιτον (Αγγλία) στην Τσέλσι (Αγγλία), 14 Αυγούστου 2023

14.Τζουντ Μπέλινγχαμ (Αγγλία): 113,00 εκατ. ευρώ – Από Ντόρτμουντ (Γερμανία) στη Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία), 1 Ιουλίου 2023

15.Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο): 113,00 εκατ. ευρώ – Από Ίντερ (Ιταλία) στην Τσέλσι (Αγγλία), 12 Αυγούστου 2021

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

