Επίσημο: Ανακοινώθηκε από τη Λίβερπουλ ο Φλόριαν Βιρτς

Eπίσημη η μεγάλη μεταγραφή της Λίβερπουλ. Οι «ρεντς» ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτς από την Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τον νεαρό μεσοεπιθετικό να βάζει την υπογραφή του σε πενταετές συμβόλαιο, μέχρι το 2030.

«Νιώθω πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος. Επιτέλους τελείωσε και είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που έχω μια νέα περιπέτεια μπροστά μου. Αυτό ήταν επίσης ένα μεγάλο σημείο στις σκέψεις μου: ότι θέλω να έχω κάτι εντελώς καινούργιο, να βγω από την Bundesliga και να ενταχθώ στην Premier League. Θα δω πώς μπορώ να αποδώσω εκεί.

Ελπίζω να μπορέσω να κάνω το καλύτερο δυνατό. Μίλησα επίσης με μερικούς παίκτες που έπαιξαν εκεί και μου είπαν ότι είναι τέλειο για μένα και κάθε γήπεδο είναι τέλειο, μπορείς να απολαύσεις κάθε παιχνίδι. Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω το πρώτο μου παιχνίδι», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο 22χρονος, για τον οποίο η Λίβερπουλ έδωσε τα περισσότερα χρήματα στην ιστορία της (περίπου 120 εκατομμύρια).

O Bιρτς ξεκίνησε από τους νέους της Κολωνίας από την οποία και αποχώρησε το 2020 για να παίξει λίγα παιχνίδια στην Κ19 της Λεβερκούζεν.

Την ίδια χρονιά υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα της Μπάγερ και έκτοτε κατέκτησε ένα νταμπλ έχοντας καταγράψει συνολικά 197 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 57 τέρματα και 65 ασίστ, ενώ είναι 31 φορές διεθνής με τη Γερμανία.

