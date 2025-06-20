Ο αστέρας του NBA Κέβιν Ντουράντ αγόρασε μειοψηφικό μερίδιο στη γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα Παρί Σεν Ζερμέν, ανακοίνωσε την Παρασκευή η τροπαιούχος του Τσάμπιονς Λιγκ, και ο καλαθοσφαιριστής των Φοίνιξ Σανς θα παρέχει τεχνογνωσία για τη σχεδιαζόμενη επέκτασή της γαλλικής ομάδας στο μπάσκετ.

Ο Ντουράντ, δύο φορές πρωταθλητής του ΝΒΑ και τέσσερις φορές χρυσός Ολυμπιονίκης, υπέγραψε συμφωνία αγοράς μετοχών και στρατηγικής συνεργασίας με τον μεγαλομέτοχο της PSG, Qatar Sports Investments (QSI), μέσω της εταιρείας του Boardroom, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Επέκταση της Παρί Σεν Ζερμέν στο μπάσκετ

«Είναι τιμή μου να συνεργάζομαι με την QSI και να γίνω μέτοχος της Παρί Σεν Ζερμέν, ενός συλλόγου και μιας πόλης που είναι βαθιά στην καρδιά μου», δήλωσε ο Ντουράντ, ο οποίος κατέκτησε χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πέρυσι.

«Αυτός ο σύλλογος έχει μεγάλα σχέδια και ανυπομονώ να συμμετάσχω στην επόμενη φάση ανάπτυξης και να εξερευνήσω νέες επενδυτικές ευκαιρίες με την QSI», πρόσθεσε.

Μία από αυτές τις ευκαιρίες είναι πιθανό να έρθει στον κόσμο του μπάσκετ, με την PSG να έχει ήδη εμπλακεί σε συζητήσεις σε πρώιμο στάδιο με το NBA σχετικά με πιθανές επενδύσεις και την διεξαγωγή ενός νέου πρωταθλήματος μπάσκετ στην Ευρώπη.

Ο Durant, θα συνεργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα εμπορικών, επενδυτικών πρωτοβουλιών και πρωτοβουλιών παραγωγής περιεχομένου.

Ο 36χρονος θα υποστηρίξει επίσης τον σύλλογο στη στρατηγική του για διαφοροποίηση και ανάπτυξη σε αθλητικό και εμπορικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης της στρατηγικής του συλλόγου στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Η PSG ανέφερε στην ανακοίνωσή της ότι ο Ντουράντ θα παρέχει «τεχνογνωσία σχετικά με την πολυαθλητική στρατηγική της PSG, ιδίως όσον αφορά τα μελλοντικά σχέδια στον τομέα του μπάσκετ».

Ο Ντουράντ συμπεριλήφθηκε πρόσφατα στη λίστα του Forbes για το 2025 με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, καταλαμβάνοντας την 10η θέση με κέρδη 101,4 εκατ. δολάρια.

Πηγή: skai.gr

