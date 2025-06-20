«Χρυσός» στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μαραθώνιας Κολύμβησης του Σετούμπαολ ο Νίκος Κακουλάκης. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την πρώτη θέση στον αγώνα 5 χλμ παίδων κι ακολούθησε τα «χνάρια» του Κωνσταντή Χουρδάκη από την Πέμπτη.

Ο Κακουλάκης τερμάτισε την απόσταση στην Πορτογαλία σε 54:11.16, πολύ μπροστά από τον δεύτερο, τον Τούρκο Καγιάν Καρανταγί, που είχε χρόνο 54:14.33.

Το χάλκινο μετάλλιο πήγε στον Πολωνό Τιμοτέουζ Βισνιόφσκι με 54:20.01.

Ο Χρήστος Γκόγκος κατετάγη 16ος με 55:51.54.

Ο Κακουλάκης στα 1.250 μέτρα ήταν δεύτερος, στα 2.500 μέτρα ήταν πέμπτος και στα 3.750 μέτρα ήταν έκτος.

